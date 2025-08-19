Alertas amarilla y naranja para el norte y centro bonaerense por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las alertas por fuertes lluvias y ráfagas de viento que afectarán al norte y centro de la provincia de Buenos Aires en las próximas horas y hasta el día miércoles.

Concretamente, por la formación de un sistema de baja presión en el sur del Litoral, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distritos del norte bonaerense estarán alcanzados por una alerta naranja por intensas lluvias, mientras que el centro de la provincia, por una alerta amarilla.

La comunicadora meteorológica del SMN, Cindy Fernández, aseguró que serán “tres días” de lluvias persistentes, y recomendó a la población mantenerse informada a través de los repostes del organismo en redes sociales y la aplicación para celular del organismo.

En tanto, tal como explicó Fernández, debido al sistema de baja presión, “el viento sur va a afectar a parte de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y el Litoral, con ráfagas de hasta unos 60 o 70 kilómetros por hora”. Asimismo, advirtió que las lluvias podrían dejar acumulados de entre 50 o 60 milímetros, con sectores puntuales donde no se descarta que se superen los umbrales de los 100 milímetros, incluso en distritos donde el suelo ya está “saturado” por temporales anteriores, por lo que podría haber complicaciones.

Para el miércoles, el sistema de baja presión migrará hacia el sur y el este de la provincia de Buenos Aires, generando fuertes vientos en los distritos de la costa provincial, del cuadrante sudeste.

Recomendaciones

Los niveles de alerta del SMN implican mayor o menor de gravedad de los fenómenos, de acuerdo al color. En este caso, se emitieron alertas amarilla y naranja que implican los siguientes inconvenientes:

- Nivel naranja – Preparate:

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

- Nivel amarillo – Informate:

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.