Se inauguró la nueva luminaria LED del Parque Sur

En el inicio de la noche de este lunes se encendieron por primera vez las luces LED del Parque “Raúl Alfonsín”, conocido comúnmente como parque Sur. El intendente Maximiliano Wesner, junto a funcionarios municipales y vecinos de ese punto de la ciudad presenciaron el momento en el que personal de Coopelectric activó las flamantes torres que cuentan con un total de 36 nuevas luminarias que permitirá a la comunidad local poder disfrutar aún más de ese tradicional y atractivo espacio.

“Estamos muy contentos por esta obra que hemos realizado desde la Municipalidad, en este parque emblemático, muy usado por los vecinos, ya que van a poder aprovecharlo más tiempo”, celebró el intendente de Olavarría antes de dar el paso al personal técnico de Coopelectric.

Las mismas se encuentran ubicadas en distintos sectores del predio ubicado sobre avenida Avellaneda, a la vera del arroyo Tapalqué. El acontecimiento contó además con el acompañamiento referentes de Remada Verde, la agrupación local que promueve la preservación de ese tradicional espacio y María Adela Casamayor del bloque “Por Más Libertad”.

Estas nuevas 36 luces integran el Plan Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED, que contempla la incorporación de un total de 860 luminarias en puntos estratégicos de todo el Partido, con el objetivo de incrementar la seguridad, accesibilidad y transitabilidad.

En ese sentido, se encuentra también próxima a finalizar la obra de iluminación del parque lineal del barrio Los Robles, sobre la prolongación Sur de las calles Rivadavia y Alejandro Aramburu.

Vale recordar que también integran este Plan Integral, por ejemplo, la luminaria instalada sobre las avenidas “Dante y Torcuato Emioliozzi”, “Luciano Fortabat”, como así también en el sector de avenida Colón y Ruta 60, barrios Matadero Municipal, Belén y Eucaliptus.

Uno de los rasgos significativos es que la mitad de las luminarias contempladas serán ubicadas en las localidades, en varias de las cuales las tareas ya se encuentran en marcha e incluso próximas a finalizar. Se trata de 460 luces LED que mejorarán la vida de vecinos y vecinas de Loma Negra, Villa Mi Serranía, Kochi Tue, Santa Luisa, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Colonia Nievas, Espigas, Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica y Espigas.

Por último, en este marco debe incluirse también la decisión tomada por el intendente Wesner de avanzar sobre las torres del puente Hermanos Emiliozzi. Se trata de una respuesta concreta a una necesidad no sólo a la comunidad de Olavarría sino a usuarios de la Ruta Nacional N° 226.