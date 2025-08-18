El Municipio realizará la obra de reconstrucción de sanitarios en la Escuela de Educación Técnica Nº 2

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, llevará adelante la obra de reparación de baños en el sector de talleres de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Luciano Fortabat” (ex Industrial).

Cabe recordar que el intendente Maximiliano Wesner junto a referentes del Centro de Estudiantes recorrió las distintas instalaciones, para hacer un relevamiento del edificio y las deficiencias que presentaba la institución, entre las que se encontraban la necesidad de contar con nuevos sanitarios.

La obra es de sumo interés para toda la comunidad educativa teniendo en cuenta que el grupo sanitario que existe en la actualidad se encuentra deteriorado y sin funcionar adecuadamente. Su presupuesto oficial fijado por el Municipio fue de $ 42.908.659,51.

En el marco de las mejoras realizadas, en el año 2024 se llevaron adelante distintas gestiones desde el Municipio y el Consejo Escolar que se vieron concretadas en la entrega de dos equipos de caldera de 70.000 calorías, que demandó una reforma estructural que incluyó la elevación de todo el sistema de calefacción.

Sobre la obra

Este lunes por la mañana, en el Palacio San Martín, se realizó la apertura de la licitación privada para ejecutar la reparación de los baños en talleres, con la participación de cuatro empresas:

Proponente Nº 1: Vigas y Bloques cotizó la suma de $47.271.571,59.

Proponente Nº 2: Di Leo Gerardo cotizó la suma de $42.852.300.

Proponente Nº 3: Caba Lomar Jhonny cotizó la suma de $54.364.364.200.

Proponente Nº 4: Castelli Jonatan cotizó la suma de $78.875.000.

En el sector de talleres de la Escuela de Educación Técnica Nº 2, desde el área de Obras Públicas del Municipio se proyecta la reconstrucción total de los baños y de un nuevo pozo absorbente para una adecuada evacuación. Además se construirán tres cámaras de inspección, nuevos desagües y piletones en ambos baños. Se realizarán todos los tendidos de abastecimiento de agua con sistema termofusión y la instalación de electricidad interna en los baños, con nuevos artefactos de tubos led.

Luego de realizadas las instalaciones se procederá a realizar los revoques y revestimientos de todas la paredes y se colocarán piezas cerámicas de primera calidad. Se realizarán los contrapisos y carpetas de nivelación y se colocarán pisos de granito en ambos baños. Asimismo se cambiarán las aberturas y se llevarán a cabo trabajos de pintura interior y exterior.