Li.Pro.Bo: Estudiantes dijo presente en Azul y Bahía Blanca

El certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia y es fiscalizado por Federación Bonaerense de Voleibol tuvo nutrida actividad y mientras en los gimnasios de Pueblo Nuevo y Estudiantes jugaba la Sub16 de Damas, hubo también programación para Sub16 y Sub14 masculina y Sub13 femenina.
El equipo Sub16 de Caballeros del Club Atlético Estudiantes viajó hasta Azul y finalizaron el torneo en 10° posición con un triunfo y 4 derrotas.
Por otro lado, representantes del “Bataraz” se presentaron en Bahía Blanca donde se reunieron los mejores equipos bonaerenses en Sub13 femenina y Sub14 masculina. La Sub13 Femenina se consagró campeona provincial entre 13 equipos y en varones fue un meritorio 5° puesto.
Los resultados:
Sub16 Masculino:
Zona:
Estudiantes 0 – 3 Once Unidos A
Estudiantes 0 – 3 Municipalidad de Pila
Estudiantes 0 – 3 Escuela Municipal de Baradero
Play-Off
Estudiantes 2 – 0 CeDeTalVO
Estudiantes 1 – 2 Municipalidad de Baradero
Sub14 Masculino:
Zona:
Estudiantes 2-1 Espora
Estudiantes 2-0 Tiro Federal
Estudiantes 0-2 Campos Acha
Estudiantes 1-2 Olimpo
Estudiantes 0-2 Fortín
5° puesto
Estudiantes 2-0 Olimpo
Sub13 Femenino:
Zona:
Estudiantes 2-0 Olimpo A
Estudiantes 2-0 Tiro Federal
Estudiantes 2-0 Villa Mitre
Play-Off Copa de Oro:
Estudiantes 2-0 Liniers
Estudiantes 2-0 Macachín
Semifinal:
Estudiantes 2-0 Olimpo A
Final:
Estudiantes 2-0 Fortín
Fuente: Prensa CAE