Li.Pro.Bo: Estudiantes dijo presente en Azul y Bahía Blanca | Infoeme
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 - 18 de Agosto de 2025 | 20:44

Li.Pro.Bo: Estudiantes dijo presente en Azul y Bahía Blanca

El pasado fin de semana, la Liga Provincial Bonaerense completó nuevas instancias en las ramas masculinas y fue con la presencia de equipos de Estudiantes. Además, en Sub13 femenino, el “Bata” compitió en Bahía Blanca.

El certamen que reúne a los mejores equipos de la Provincia y es fiscalizado por Federación Bonaerense de Voleibol tuvo nutrida actividad y mientras en los gimnasios de Pueblo Nuevo y Estudiantes jugaba la Sub16 de Damas, hubo también programación para Sub16 y Sub14 masculina y Sub13 femenina.

 

El equipo Sub16 de Caballeros del Club Atlético Estudiantes viajó hasta Azul y finalizaron el torneo en 10° posición con un triunfo y 4 derrotas.

 

Por otro lado, representantes del “Bataraz” se presentaron en Bahía Blanca donde se reunieron los mejores equipos bonaerenses en Sub13 femenina y Sub14 masculina. La Sub13 Femenina se consagró campeona provincial entre 13 equipos y en varones fue un meritorio 5° puesto.

 

Los resultados:

Sub16 Masculino:

Zona:

Estudiantes 0 – 3 Once Unidos A

Estudiantes 0 – 3 Municipalidad de Pila

Estudiantes 0 – 3 Escuela Municipal de Baradero

Play-Off

Estudiantes 2 – 0 CeDeTalVO

Estudiantes 1 – 2 Municipalidad de Baradero

 

Sub14 Masculino:

Zona:

Estudiantes 2-1 Espora

Estudiantes 2-0 Tiro Federal

Estudiantes 0-2 Campos Acha

Estudiantes 1-2 Olimpo

Estudiantes 0-2 Fortín

5° puesto

Estudiantes 2-0 Olimpo

 

Sub13 Femenino:

Zona:

Estudiantes 2-0 Olimpo A

Estudiantes 2-0 Tiro Federal

Estudiantes 2-0 Villa Mitre

Play-Off Copa de Oro:

Estudiantes 2-0 Liniers

Estudiantes 2-0 Macachín

Semifinal:

Estudiantes 2-0 Olimpo A

Final:

Estudiantes 2-0 Fortín

 

Fuente: Prensa CAE

 

