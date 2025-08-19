Mariano Marina ya vive su experiencia Liga Nacional

El olavarriense Mariano Marina fue una de las incorporaciones de La Unión para la temporada 25/26 y en la jornada del pasado lunes tuvo su primer entrenamiento.

Marina es una de las seis fichas mayores que el equipo formoseño ya confirmó y junto a Alexis Elsener, Jonathan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo y Franco Alorda dijeron presentes en el inicio de la pretemporada.

En su primera experiencia en la máxima categoría del básquet argentino, Marina completó los estudios médicos y físicos de rigor y se puso a disposición del entrenador Guillermo Narvarte.