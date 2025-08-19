Mariano Marina ya vive su experiencia Liga Nacional | Infoeme
Martes 19 de Agosto 2025 - 17:48hs
13°
Martes 19 de Agosto 2025 - 17:48hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 19 de Agosto de 2025 | 17:15

Mariano Marina ya vive su experiencia Liga Nacional

En Formosa, La Unión empezó la pretemporada de cara a una nueva participación en la Liga Nacional y una de las caras nuevas fue Mariano Marina.

Foto: Prensa La Unión

El olavarriense Mariano Marina fue una de las incorporaciones de La Unión para la temporada 25/26 y en la jornada del pasado lunes tuvo su primer entrenamiento.

 

Marina es una de las seis fichas mayores que el equipo formoseño ya confirmó y junto a Alexis Elsener, Jonathan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo y Franco Alorda dijeron presentes en el inicio de la pretemporada.

 

En su primera experiencia en la máxima categoría del básquet argentino, Marina completó los estudios médicos y físicos de rigor y se puso a disposición del entrenador Guillermo Narvarte.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME