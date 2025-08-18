Sansimoni arrancó la pretemporada en su nuevo equipo | Infoeme
Lunes 18 de Agosto 2025
Lunes 18 de Agosto 2025
 |  deportes
 |  Básquet
 - 18 de Agosto de 2025 | 14:49

Sansimoni arrancó la pretemporada en su nuevo equipo

En la jornada de este lunes, Bruno Sansimoni inició la pretemporada en su nuevo equipo.

Foto: prensa OTC

Bruno Sansimoni ya trabaja en Misiones donde Oberá Tenis Club inició la pretemporada de cara a lo que será la temporada 25/26 de la Liga Nacional.

 

El “Celeste” que ya confirmó a su plantel de cara a la doble competencia -participará por tercera vez en la Liga Sudamericana de Basquetbol- dio comienzo la pretemporada en el estadio Luis Augusto Derna con la presencia de Agustín Brocal que seguirá en el elenco misionero y el arribo de Bruno Sansimoni.

 

En el primer entrenamiento a cargo de Fabio Demti, los representantes de Misiones contaron con las presencias de Agustín Brocal y William Vorhees que renovaron su vínculo y las llegadas de Bruno Sansimoni, Lucas Andújar, Santiago Barrales, Juan Hierrezuelo y los americanos Noah Allen y Daviyon Draper. También se encuentran las fichas juveniles de Nicolás Quiroga, Alejo Azpilicueta, Drazen Sinigoj y Albano Costa.

 

Por otra parte, se confirmó que la Liga Nacional arrancará el próximo 24 de septiembre y el formato, como en los últimos años, será de todos contra todos finalizando la Fase Regular en el mes de abril.

 

