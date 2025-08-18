Li.Pro.Bo.: Olavarría, sede de la segunda etapa Sub16

Gimnasios locales y la Asociación Olavarriense de Vóley albergaron la segunda etapa de la Li.Pro.Bo Sub16 donde se consagró campeón Club Junín entre los 13 mejores equipos de la Provincia.

Desde el viernes hasta el domingo hubo actividad en diversos escenarios locales y fue durante el transcurso del último día del fin de semana donde se disputaron los cruces definitorios.

En representación de la Ciudad dijeron presentes Estudiantes y Pueblo Nuevo. El “Bataraz” culminó 7° luego de dos victorias (en el debut ante Bahiense del Norte y en el cierre ante CeDeTalVo) y cuatro contrastes, ante Mar Chiquita, Olimpo, Once Unidos (tres de los cuatro primeros) e Instituto Albert Einstein y las “Lobas” finalizaron en la 10° posición con tras derrotas en los tres partidos de la zona (IAE, Deportivo Sarmiento y Club Junin) y triunfo y derrota en los Play-Off, ente Argentino (Trenque Lauquen) y nuevamente ante las suarenses.

Por otro lado, en final con alto nivel de juego al que llegaron los equipos que no habían cedido ningún set, Club Junín reaccionó a tiempo para dar vuelta el trámite ante Once Unidos de Mar del Plata e imponerse por 3 a 2.

Los resultados:

Zona A

Once Unidos 3 – 0 Municipalidad de Baradero

Riberas del Paraná 3 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

Riberas del Paraná 3 – 2 CeDeTalVo

Argentino (Trenque Lauquen) 3 – 1 Municipalidad de Baradero

Once Unidos 3 – 0 CeDeTalVO

Municipalidad de Baradero 3 – 1 CeDeTalVo

Once Unidos 3 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

CeDeTalVo 3 – 1 Argentino (Trenque Lauquen)

Riberas del Paraná 3 –0 Municipalidad de Baradero

Once Unidos 3 – 0 Riberas del Paraná

Zona B

Mar Chiquita 3 – 1 Olimpo

Estudiantes 3 – 0 Bahiense del Norte

Mar Chiquita 3 – 1 Estudiantes (24-26, 25-19, 25-21, 25-15)

Olimpo 3 – 0 Bahiense del Norte

Mar Chiquita 3 – 0 Bahiense del Norte

Olimpo 3 – 0 Estudiantes (25-16, 25-13, 25-18)

Zona C

Club Junín 3 – 0 Deportivo Sarmiento

IAE 3 – 2 Pueblo Nuevo (17-25, 25-11, 20-25, 26-24, 15-8)

Club junino 3 – 0 IAE

Deportivo Sarmiento 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-16, 25-20, 27-25)

IAE 3 – 0 Deportivo Sarmiento

Club Junín 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-13, 25-15, 25-23)

Play-Off

Noveno al decimotercer puesto

Deportivo Sarmiento 2 – 0 Bahiense del Norte

Pueblo Nuevo 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

Cuartos de Final

Once Unidos 3 – 0 Estudiantes (25-20, 25-22, 25-9)

Club Junín 3 – 0 CeDeTalVo

Mar Chiquita 3 – 1 Riberas del Paraná

Olimpo 3 – 0 IAE

Domingo:

Undécimo al decimotercer puesto

Bahiense del Norte 2 – 1 Municipalidad de Baradero

Municipalidad de Baradero 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

Bahiense del Norte 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

Quinto al octavo puesto

IAE 2 – 1 Estudiantes (25-15, 14-25, 15-9)

Riberas del Paraná 2 – 0 CeDeTalVo

Semifinales

Once Unidos 3 – 0 Olimpo 0 (25-16, 25-10, 25-14)

Club Junín 3 – 0 Mar Chiquita 0 (25-20, 26-24, 25-20)

Noveno puesto

Deportivo Sarmiento 2 – 1 Pueblo Nuevo (23-25, 25-17, 15-8)

Séptimo puesto

Estudiantes 2 – 1 CeDeTalVo (23-25, 25-20, 15-9)

Quinto puesto

IAE 2 – 1 Riberas del Paraná

Tercer puesto

Olimpo 3 – 1 Mar Chiquita (25-22, 15-25, 25-18, 25-20)

Final

Club Junín 3 – 2 Once Unidos (17-25, 25-22, 15-25, 25-23, 15-9)

Fuente: prensa AOV