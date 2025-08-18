Li.Pro.Bo.: Olavarría, sede de la segunda etapa Sub16

Gimnasios locales y la Asociación Olavarriense de Vóley albergaron la segunda etapa de la Li.Pro.Bo Sub16 donde se consagró campeón Club Junín entre los 13 mejores equipos de la Provincia.
Desde el viernes hasta el domingo hubo actividad en diversos escenarios locales y fue durante el transcurso del último día del fin de semana donde se disputaron los cruces definitorios.
En representación de la Ciudad dijeron presentes Estudiantes y Pueblo Nuevo. El “Bataraz” culminó 7° luego de dos victorias (en el debut ante Bahiense del Norte y en el cierre ante CeDeTalVo) y cuatro contrastes, ante Mar Chiquita, Olimpo, Once Unidos (tres de los cuatro primeros) e Instituto Albert Einstein y las “Lobas” finalizaron en la 10° posición con tras derrotas en los tres partidos de la zona (IAE, Deportivo Sarmiento y Club Junin) y triunfo y derrota en los Play-Off, ente Argentino (Trenque Lauquen) y nuevamente ante las suarenses.
Por otro lado, en final con alto nivel de juego al que llegaron los equipos que no habían cedido ningún set, Club Junín reaccionó a tiempo para dar vuelta el trámite ante Once Unidos de Mar del Plata e imponerse por 3 a 2.
Los resultados:
Zona A
Once Unidos 3 – 0 Municipalidad de Baradero
Riberas del Paraná 3 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)
Riberas del Paraná 3 – 2 CeDeTalVo
Argentino (Trenque Lauquen) 3 – 1 Municipalidad de Baradero
Once Unidos 3 – 0 CeDeTalVO
Municipalidad de Baradero 3 – 1 CeDeTalVo
Once Unidos 3 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)
CeDeTalVo 3 – 1 Argentino (Trenque Lauquen)
Riberas del Paraná 3 –0 Municipalidad de Baradero
Once Unidos 3 – 0 Riberas del Paraná
Zona B
Mar Chiquita 3 – 1 Olimpo
Estudiantes 3 – 0 Bahiense del Norte
Mar Chiquita 3 – 1 Estudiantes (24-26, 25-19, 25-21, 25-15)
Olimpo 3 – 0 Bahiense del Norte
Mar Chiquita 3 – 0 Bahiense del Norte
Olimpo 3 – 0 Estudiantes (25-16, 25-13, 25-18)
Zona C
Club Junín 3 – 0 Deportivo Sarmiento
IAE 3 – 2 Pueblo Nuevo (17-25, 25-11, 20-25, 26-24, 15-8)
Club junino 3 – 0 IAE
Deportivo Sarmiento 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-16, 25-20, 27-25)
IAE 3 – 0 Deportivo Sarmiento
Club Junín 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-13, 25-15, 25-23)
Play-Off
Noveno al decimotercer puesto
Deportivo Sarmiento 2 – 0 Bahiense del Norte
Pueblo Nuevo 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)
Cuartos de Final
Once Unidos 3 – 0 Estudiantes (25-20, 25-22, 25-9)
Club Junín 3 – 0 CeDeTalVo
Mar Chiquita 3 – 1 Riberas del Paraná
Olimpo 3 – 0 IAE
Domingo:
Undécimo al decimotercer puesto
Bahiense del Norte 2 – 1 Municipalidad de Baradero
Municipalidad de Baradero 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)
Bahiense del Norte 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)
Quinto al octavo puesto
IAE 2 – 1 Estudiantes (25-15, 14-25, 15-9)
Riberas del Paraná 2 – 0 CeDeTalVo
Semifinales
Once Unidos 3 – 0 Olimpo 0 (25-16, 25-10, 25-14)
Club Junín 3 – 0 Mar Chiquita 0 (25-20, 26-24, 25-20)
Noveno puesto
Deportivo Sarmiento 2 – 1 Pueblo Nuevo (23-25, 25-17, 15-8)
Séptimo puesto
Estudiantes 2 – 1 CeDeTalVo (23-25, 25-20, 15-9)
Quinto puesto
IAE 2 – 1 Riberas del Paraná
Tercer puesto
Olimpo 3 – 1 Mar Chiquita (25-22, 15-25, 25-18, 25-20)
Final
Club Junín 3 – 2 Once Unidos (17-25, 25-22, 15-25, 25-23, 15-9)
Fuente: prensa AOV