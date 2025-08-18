Li.Pro.Bo.: Olavarría, sede de la segunda etapa Sub16 | Infoeme
Lunes 18 de Agosto 2025 - 23:03hs
Lunes 18 de Agosto 2025 - 23:03hs
Olavarría
Infoeme
 deportes
 Vóley
 - 18 de Agosto de 2025 | 22:28

Li.Pro.Bo.: Olavarría, sede de la segunda etapa Sub16

La Liga Provincial Bonaerense tuvo su segunda etapa en la categoría Sub16 el pasado fin de semana y fueron 40 partidos disputados en Olavarría.

Fotos: Andrés Arouxet

Gimnasios locales y la Asociación Olavarriense de Vóley albergaron la segunda etapa de la Li.Pro.Bo Sub16 donde se consagró campeón Club Junín entre los 13 mejores equipos de la Provincia.

 

Desde el viernes hasta el domingo hubo actividad en diversos escenarios locales y fue durante el transcurso del último día del fin de semana donde se disputaron los cruces definitorios.

 

En representación de la Ciudad dijeron presentes Estudiantes y Pueblo Nuevo. El “Bataraz” culminó 7° luego de dos victorias (en el debut ante Bahiense del Norte y en el cierre ante CeDeTalVo) y cuatro contrastes, ante Mar Chiquita, Olimpo, Once Unidos (tres de los cuatro primeros) e Instituto Albert Einstein y las “Lobas” finalizaron en la 10° posición con tras derrotas en los tres partidos de la zona (IAE, Deportivo Sarmiento y Club Junin) y triunfo y derrota en los Play-Off, ente Argentino (Trenque Lauquen) y nuevamente ante las suarenses.

 

Por otro lado, en final con alto nivel de juego al que llegaron los equipos que no habían cedido ningún set, Club Junín reaccionó a tiempo para dar vuelta el trámite ante Once Unidos de Mar del Plata e imponerse por 3 a 2.

 

Los resultados:

Zona A

Once Unidos 3 – 0 Municipalidad de Baradero 

Riberas del Paraná 3 – 0 Argentino (Trenque Lauquen) 

Riberas del Paraná 3 – 2 CeDeTalVo 

Argentino (Trenque Lauquen) 3 – 1 Municipalidad de Baradero

Once Unidos 3 – 0 CeDeTalVO 

Municipalidad de Baradero 3 – 1 CeDeTalVo 

Once Unidos 3 – 0 Argentino (Trenque Lauquen) 

CeDeTalVo 3 – 1 Argentino (Trenque Lauquen) 

Riberas del Paraná 3 –0 Municipalidad de Baradero 

Once Unidos 3 – 0 Riberas del Paraná

 

Zona B

Mar Chiquita 3 – 1 Olimpo 

Estudiantes 3 – 0 Bahiense del Norte 

Mar Chiquita 3 – 1 Estudiantes (24-26, 25-19, 25-21, 25-15)

Olimpo 3 – 0 Bahiense del Norte 

Mar Chiquita 3 – 0 Bahiense del Norte 

Olimpo 3 – 0 Estudiantes (25-16, 25-13, 25-18)

 

Zona C

Club Junín 3 – 0 Deportivo Sarmiento 

IAE 3 – 2 Pueblo Nuevo (17-25, 25-11, 20-25, 26-24, 15-8)

Club junino 3 – 0 IAE 

Deportivo Sarmiento 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-16, 25-20, 27-25)

IAE 3 – 0 Deportivo Sarmiento 

Club Junín 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-13, 25-15, 25-23)

 

Play-Off

Noveno al decimotercer puesto

Deportivo Sarmiento 2 – 0 Bahiense del Norte 

Pueblo Nuevo 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

 

Cuartos de Final

Once Unidos 3 – 0 Estudiantes (25-20, 25-22, 25-9)

Club Junín 3 – 0 CeDeTalVo 

Mar Chiquita 3 – 1 Riberas del Paraná 

Olimpo 3 – 0 IAE

 

Domingo:

Undécimo al decimotercer puesto

Bahiense del Norte 2 – 1 Municipalidad de Baradero 

Municipalidad de Baradero 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

Bahiense del Norte 2 – 0 Argentino (Trenque Lauquen)

 

Quinto al octavo puesto

IAE 2 – 1 Estudiantes  (25-15, 14-25, 15-9)

Riberas del Paraná 2 – 0 CeDeTalVo

 

Semifinales

Once Unidos 3 – 0 Olimpo 0 (25-16, 25-10, 25-14)

Club Junín 3 – 0 Mar Chiquita 0 (25-20, 26-24, 25-20)

 

Noveno puesto

Deportivo Sarmiento 2 – 1 Pueblo Nuevo (23-25, 25-17, 15-8)

 

Séptimo puesto

Estudiantes 2 – 1 CeDeTalVo (23-25, 25-20, 15-9)

 

Quinto puesto

IAE 2 – 1 Riberas del Paraná

 

Tercer puesto

Olimpo 3 – 1 Mar Chiquita (25-22, 15-25, 25-18, 25-20)

 

Final

Club Junín 3 – 2 Once Unidos (17-25, 25-22, 15-25, 25-23, 15-9)

 

Fuente: prensa AOV

 

