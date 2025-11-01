La 19° “Correcaminata de la FIO”, para Landaburu y Trumpio

Organizada por la Facultad de Ingeniería y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, se completó la 19° edición de la tradicional Correcaminata que tuvo más de un centenar de participantes.

La tradicional prueba en la distancia de 5 kilómetros que tiene un fin solidario y sortea una bicicleta entre los participantes, volvió a consagrar a Leonardo Landaburu que es el atleta que más veces ganó la carrera.

Además, en la competencia que se realizó en el marco de los 40 años de la Residencia Universitaria, Laura Trumpio se adjudicó la categoría Damas.

Los resultados:

Damas:

1° Laura Trumpio con 21:00

2° Carolina Quinteros con 22:14

3° Yamila Evaristo con 23:24

4° Natalia Zaffora

5° Micaela Puertas

Caballeros:

1° Leonardo Landaburu con 16:37

2° Sebastián Kuhn con 16:53

3° Marcelo Conde con 17:13

4° Martín Trumpio

5° Pablo Catalini