Se realizó un nuevo sorteo para los adheridos a la factura digital de Coopelectric

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para los adheridos a la Factura Digital de los Servicios Eléctrico y Sanitario de Coopelectric. El mismo se realizó de manera digital en el área de Sistemas de la Cooperativa y contó con la presencia del presidente del Consejo de Administración Ignacio Aramburu y la certificación del escribano público, Bernardo Ressia.

El resultado del sorteo arrojó como ganadores:

Entre los adheridos hasta el 24/08/25: Socio 12296 - Sra. Kellys Yusmaira Gallegos Díaz.

Entre los adheridos a partir del 25/08/25 (fecha en que se inició esta nueva campaña de adhesión): Socio 2371 - Sr. Néstor Alberto Bisignano.

Los premios consisten en órdenes de compra por $ 150.000 a utilizar en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera, las cuales serán entregadas por el Consejo de Administración la semana próxima.

“La adhesión a la factura digital es fácil de realizar y principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente. Esperamos que los asociados continúen adhiriéndose” señalaron desde Coopelectric.

Los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar) y desde allí seleccionar el submenú “Suministro” para adherir cada uno de ellos la factura digital. De esta manera, dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en formato papel.

Para quienes ya están registrados en la Oficina Virtual, es más sencillo aún. Sólo deben ingresar a la Oficina Virtual con su usuario y contraseña, y desde el Submenú “Suministros”, clickear para realizar la adhesión”.

El próximo sorteo tendrá lugar a fines del mes de noviembre.