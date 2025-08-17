Vóley: “Las Panteritas” ganaron y terminaron 7° | Infoeme
Domingo 17 de Agosto 2025 - 19:30hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Vóley
 17 de Agosto de 2025 | 15:33

Vóley: “Las Panteritas” ganaron y terminaron 7°

Finalizó el Campeonato Mundial U21 y la Selección Argentina finalizó en el 7° lugar de la clasificación con la victoria de la jornada final.

Foto: FIVB

En Indonesia, Argentina que tuvo a Paloma Routaboul como integrante del plantel, volvió al triunfo en el último día de definiciones de la cita mundialista.

 

“Las Panteritas” se quedaron con el 7° puesto en el Mundial U21 tras un contundente triunfo por 3-0 a Turquía, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21.

 

En esta última presentación, se vio a un equipo argentino agresivo y ordenado a lo largo de todo el partido y tuvo a la olavarriense Paloma Routaboul aportando 3 puntos.

 

A lo largo de la competencia, Las Panteritas lograron cosechar un total de 7 victorias en 9 partidos. Triunfaron frente a Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam, Indonesia, República Checa y Turquía y volvieron a clasificar a Cuartos de Final tras su última presencia en 2021. Además, es la primera vez que superan la fase de grupo de manera invicta.

 

Fuente: FeVA

 

