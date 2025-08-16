En la tarde de este viernes, las candidatas a concejales por el espacio Somos Olavarría, Belén Vergel y Antonela Díaz, visitaron la Sociedad de Fomento del Barrio CECO I. Allí fueron recibidas por miembros de la Comisión Directiva, quienes les contaron sobre las problemáticas del sector y la vinculación con los vecinos. A su vez, también dialogaron acerca de la importancia de este tipo de instituciones para canalizar reclamos.

Al respecto, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría señaló que “estuvimos en la Sociedad de Fomento del CECO I compartiendo con los integrantes de la Comisión Directiva las realidades de un barrio muy grande de nuestra ciudad”.

“Para nosotros es clave acompañar a las instituciones, escuchar a los vecinos y construir entre todos las soluciones que hacen falta. Creemos en una ciudad donde el compromiso de cada barrio se transforme en oportunidades reales para esa Olavarría que anhelamos”, cerró.