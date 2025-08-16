Belén Vergel y Antonela Díaz visitaron la Sociedad de Fomento del Barrio CECO I | Infoeme
Sabado 16 de Agosto 2025 - 18:26hs
10°
Sabado 16 de Agosto 2025 - 18:26hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  Política
 | 
 - 16 de Agosto de 2025 | 18:12

Belén Vergel y Antonela Díaz visitaron la Sociedad de Fomento del Barrio CECO I

Fueron recibidas por miembros de la Comisión Directiva, quienes les contaron sobre las problemáticas del sector.

En la tarde de este viernes, las candidatas a concejales por el espacio Somos Olavarría, Belén Vergel y Antonela Díaz, visitaron la Sociedad de Fomento del Barrio CECO I. Allí fueron recibidas por miembros de la Comisión Directiva, quienes les contaron sobre las problemáticas del sector y la vinculación con los vecinos. A su vez, también dialogaron acerca de la importancia de este tipo de instituciones para canalizar reclamos.

Al respecto, la presidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría señaló que “estuvimos en la Sociedad de Fomento del CECO I compartiendo con los integrantes de la Comisión Directiva las realidades de un barrio muy grande de nuestra ciudad”.

“Para nosotros es clave acompañar a las instituciones, escuchar a los vecinos y construir entre todos las soluciones que hacen falta. Creemos en una ciudad donde el compromiso de cada barrio se transforme en oportunidades reales para esa Olavarría que anhelamos”, cerró.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME