 15 de Agosto de 2025 | 11:53

Vóley: Argentina perdió el clásico y jugará la Reclasificación

En las primeras horas de este viernes, “Las Panteritas” sufrieron la primera derrota en el Campeonato Mundial U21 y deberán jugar la reclasificación del 5° al 8° puesto buscando su mejor colocación histórica.

Foto: FIVB

La Selección Argentina U21 perdió en Cuartos de Final del Mundial que se disputa en Indonesia y se despidió de la lucha por medallas, pero igualmente irá por su mejor posición histórica.

 

El combinado “albiceleste” cayó ante Brasil por 3 a 0 con parciales de 25-19, 25-18 y 25-14 en los Cuartos de Final en la cita mundialista y deberá jugar la reclasificación del 5° al 8°.

 

El equipo nacional que tiene a Paloma Routaboul en el plantel y no sumó puntos en la llave clasificatoria a Semifinales jugará por mejorar la última gran actuación del equipo nacional en esta competencia que fue un 7° puesto en 2001. 

 

