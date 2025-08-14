Las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas este viernes | Infoeme
Las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas este viernes

El Consejo de Administración de Coopelectric ha resuelto adherir a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 27.399 y el Decreto 1027/2024, por lo que el viernes será día no laborable.

Por tal motivo, la sede administrativa ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones, permanecerán cerradas y sin atención al público.

No obstante, en los sectores operativos de los Servicios Eléctrico y Sanitario las guardias funcionarán con normalidad. Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhatsApp 2284-230707.

