Inferiores ABO: en marcha el segundo torneo del año

La Asociación de Básquet de Olavarría dio inicio al segundo torneo del año en las categorías formativas masculinas que incluyen la categoría U21.

Entre sábado y domingo comenzó a jugarse la mayor división formativa con tres partidos y la Zona B del Torneo Oficial.

Los resultados:

Chacarita – El Fortín:

Mini: 57 – 25

U13: 87 – 40

U15: 66 – 42

U15 “B”: 64 – 38

U17: 69 – 52

Pueblo Nuevo – Comercio:

Mini: 28 – 29

U13: 41 – 53

U15: 32 – 66

U17: 66 – 58

Loma Negra – Las Flores:

Mini: 00 – 20

U13: 58 – 35

U15: 00 – 20

U21:

El Fortín – Independiente: 61 – 102

Racing – Chacarita: 55 – 64

Loma Negra – Pueblo Nuevo: 55 – 66