Inferiores ABO: en marcha el segundo torneo del año | Infoeme
Miércoles 13 de Agosto 2025 - 21:56hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 13 de Agosto de 2025 | 21:30

Inferiores ABO: en marcha el segundo torneo del año

En el transcurso del pasado fin de semana dio comienzo el segundo semestre para las categorías formativas del básquet local.

Foto: Prensa Chacarita

La Asociación de Básquet de Olavarría dio inicio al segundo torneo del año en las categorías formativas masculinas que incluyen la categoría U21.

 

Entre sábado y domingo comenzó a jugarse la mayor división formativa con tres partidos y la Zona B del Torneo Oficial.

 

Los resultados:

Chacarita – El Fortín:

Mini: 57 – 25 

U13: 87 – 40 

U15: 66 – 42 

U15 “B”: 64 – 38 

U17: 69 – 52 

Pueblo Nuevo – Comercio:

Mini: 28 – 29

U13: 41 – 53

U15: 32 – 66

U17: 66 – 58 

Loma Negra – Las Flores:

Mini: 00 – 20 

U13: 58 – 35 

U15: 00 – 20 

 

U21:

El Fortín – Independiente: 61 – 102 

Racing – Chacarita: 55 – 64 

Loma Negra – Pueblo Nuevo: 55 – 66 

 

