Taekwondista olavarriense se consagró campeón mundial

El Campeonato Mundial de Taekwondo Argentina 2025 tuvo lugar con más de 1000 participantes en el Microestadio Malvinas Argentinas y representantes olavarrienses lograron subirse al podio.

Luján Martell, de la escuela Lapeu Seutial, dirigida por la Sabon Nim Karina Taborda (V Dan ITF), se consagró campeón mundial en la categoría Lucha en cinturón Azul-Rojo.

La competencia internacional también contó con la destacada actuación de Uriel Resentera que logró el subcampeonato en Lucha Azul-Rojo/Negra.

La delegación que encabezó Karina Taborda también contó con la presentación de Enzo Ojeda Baier y Kevin Barraza.