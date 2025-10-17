Taekwondista olavarriense se consagró campeón mundial | Infoeme
Viernes 17 de Octubre 2025 - 13:44hs
20°
Viernes 17 de Octubre 2025 - 13:44hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Taekwondo
 - 17 de Octubre de 2025 | 12:03

Taekwondista olavarriense se consagró campeón mundial

El pasado fin de semana, Luján Martel se consagró campeón mundial de taekwondo. Además, hubo una medalla de plata.

El Campeonato Mundial de Taekwondo Argentina 2025 tuvo lugar con más de 1000 participantes en el Microestadio Malvinas Argentinas y representantes olavarrienses lograron subirse al podio.

 

Luján Martell, de la escuela Lapeu Seutial, dirigida por la Sabon Nim Karina Taborda (V Dan ITF), se consagró campeón mundial en la categoría Lucha en cinturón Azul-Rojo.

 

La competencia internacional también contó con la destacada actuación de Uriel Resentera que logró el subcampeonato en Lucha Azul-Rojo/Negra.

 

La delegación que encabezó Karina Taborda también contó con la presentación de Enzo Ojeda Baier y Kevin Barraza.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME