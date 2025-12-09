La ANMAT ordenó retirar del mercado productos de limpieza de la marca Marclean

Laprohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos de limpieza y desengrasantes de la marca, luego de detectar que se vendían sin los registros obligatorios.

El caso que detonó la investigación tuvo origen en Mar del Plata, según cuenta 0223, donde comenzaron las denuncias por la presencia de estos artículos en comercios y plataformas digitales, en el marco de actuaciones llevadas adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

La resolución indica que los productos no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Domisanitarios, lo que impide verificar su calidad, su formulación y las condiciones de fabricación.

Durante la investigación también se comprobó que la empresa que figuraba como responsable no completó el trámite de habilitación ante el organismo nacional.

Falta de registros

“La falta de registros correspondientes implica que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, por lo que no se puede garantizar la seguridad y eficacia de los productos en cuestión”, se destacó desde ANMAT.

La medida alcanza a todos los lotes que se encuentran en circulación en el país, tanto en negocios físicos como en tiendas online. Las autoridades fueron notificadas para fiscalizar la aplicación de la prohibición y retirar los productos que sigan a la venta. (DIB)