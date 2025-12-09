Más de 2.000 golden retrievers invadieron los Bosques de Palermo | Infoeme
Martes 09 de Diciembre 2025
Más de 2.000 golden retrievers invadieron los Bosques de Palermo

La raza es conocida por su carácter juguetón, sociable y extrovertido, características que se hicieron evidentes en el masivo encuentro.

Una masiva y entusiasta concentración de perros de la raza Golden Retriever llenó de color, alegría y diversión el Parque Berlín, ubicado dentro de los Bosques de Palermo.

Bajo una convocatoria organizada a través de redes sociales, el evento logró reunir a unos 2.000 ejemplares de la popular raza, creando una inmensa "ola dorada" que atrajo a cientos de dueños y curiosos.

Los golden retrievers son conocidos por su carácter juguetón, sociable y extrovertido, características que se hicieron evidentes durante la reunión, donde los perros pudieron interactuar libremente. 

El encuentro se convirtió en un espectáculo para las familias y amantes de los animales, consolidando la popularidad de esta raza en el país. (MA)

