Una pareja fue aprehendida por romper una restricción de acercamiento

El personal del Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a una pareja que violó una restricción de acercamiento.

Los efectivos arribaron a una vivienda ubicada en San Martín al 8600 luego ser alertados por un llamado al 911 en donde se informó que se encontraban presentes un hombre de 38 años y una mujer de 36.

Luego de identificar a los individuos y constatar que ambos presentaban prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de Familia N° 1 por “Protección Contra La Violencia Familiar”, fueron aprehendidos.

Ambos fueron trasladados y alojados en la sede policial. El hecho quedó caratulado como "Desobediencia" y cuenta con la intervención de la UFI N° 7, a cargo de Christian Urlezaga.