“La Casa de Helen” será la institución beneficiada del próximo concierto de “Clásica y Solidaria”

En la jornada del lunes, el intendente Maximiliano Wesner visitó el Centro de Formación Integral “La Casa De Helen”, que será una de las instituciones beneficiadas en el próximo concierto del ciclo “Clásica y Solidaria”, que une el arte con la solidaridad.

“La Casa de Helen” será beneficiada en la próxima presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané”, que se llevará a cabo el día domingo 17 de agosto a las 20 en el Teatro Municipal.

En la oportunidad el intendente Wesner fue recibido por autoridades de la institución, que ofrece una propuesta educativa para la formación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Allí recorrió las instalaciones y los distintos espacios de trabajo y herramientas con las que cuentan los estudiantes.

La modalidad del ciclo es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual a través de un código QR.

Cabe agregar que durante la visita, el Intendente estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaría de Cultura Sofía Arévalo y el director de Educación y de la Orquesta Sinfónica Municipal Diego Lurbe.

Cabe recordar que la construcción del Centro de Formación Integral “La Casa de Helen”, ubicado en Aguilar 1847, comienza en el año 2006, y surge de la necesidad de contar con un edificio adecuado para desarrollar su propuesta específica de educación laboral.

En el 2009 se inicia formalmente la actividad con los Talleres de Huerta y Alimentación y en 2011 la Casa de Helen comienza a funcionar de forma totalmente independiente, con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los estudiantes que finalizaban la educación primaria en Helen Keller.

En la actualidad las instituciones funcionan como una unidad académica, brindando en el Instituto Helen Keller la escolaridad primaria de Educación Especial y en el Centro de Formación Integral La Casa de Helen la escolaridad secundaria de la modalidad.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse al concierto del próximo domingo de Clásica y Solidaria y colaborar con las instituciones que tanto hacen día a día por nuestra comunidad.