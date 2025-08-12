Boleto Estudiantil Gratuito: Beneficiarios deberán actualizar su tarjeta SUBE | Infoeme
Martes 12 de Agosto 2025 - 12:31hs
Martes 12 de Agosto 2025 - 12:31hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 12 de Agosto de 2025 | 11:44

Boleto Estudiantil Gratuito: Beneficiarios deberán actualizar su tarjeta SUBE

El Municipio de Olavarría informó que beneficiarios/as del Boleto Estudiantil Gratuito deberán actualizar sus tarjetas SUBE para seguir contando con el beneficio. El trámite es rápido, fácil y gratuito.

La actualización puede llevarse a cabo en cualquier Terminal Automática SUBE, donde deberán únicamente apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que la gestión ya está culminada.

Estos dispositivos se encuentran disponibles en la Terminal de Ómnibus de Olavarría (3), Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, Facultad de Ciencias de la Salud, Aulas Comunes del predio de la Universidad Nacional del Centro, Terminal de Ómnibus de Sierras Bayas, Delegaciones Municipales de Hinojo, Loma Negra y Sierra Chica.

También lo podes hacer desde la app SUBE, si tu celular tiene sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Ingresa a la aplicación seleccioná “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte trasera del teléfono, hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

Otra posibilidad es a través del validador del colectivo con Atributo a Bordo. Deberás indicarle al chofer que tenés una actualización pendiente en tu SUBE y acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde pagás el boleto, hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado.

