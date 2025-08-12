Bomberos de Olavarría realizó una visita institucional a las instalaciones de TGS

Con el objetivo de "fortalecer lazos de colaboración y avanzar en políticas de prevención conjuntas", autoridades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría visitaron la planta Transportadora de Gas del Sur (TGS).

En el día de hoy, una delegación del Cuerpo Activo fue recibida cordialmente por Esteban Pardo (Coordinador Zonal SAC), Sergio Puggioni (Mecánico de Planta), Juan Schefer (Líder de Planta) y Gabriel Catanzaro (Jefe de Medición).

Durante el encuentro, Juan Schefer brindó una presentación sobre las características, funciones y alcances de TGS, remarcando la importancia de la seguridad en cada uno de sus procesos. Posteriormente, los presentes recorrieron las instalaciones, donde pudieron conocer en detalle el funcionamiento de la planta y observar las medidas preventivas y protocolos de seguridad implementados.

La visita representó un primer acercamiento institucional entre ambas organizaciones, sentando las bases para futuras acciones conjuntas que fortalezcan la prevención y seguridad en la comunidad de Olavarría.

Por parte de Bomberos Voluntarios de Olavarría participaron: Comandante General Raúl Andrés Ferreira, Jefe del Cuerpo Activo; Comandante General Marcelo Menchaca, Segundo Jefe del Cuerpo Activo; Comandante Mayor Julio César Kolman; Subcomandante Adrián Guevara; y el Oficial Rafael Martínez.

"Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecemos a TGS por la cordial invitación y por abrirnos las puertas para seguir trabajando juntos en la construcción de una comunidad más segura", expresaron.