Día del Niño: Piden donaciones para el merendero “Los Chicos del Dorrego”

Desde el merendero “Los Chicos del Dorrego” llevarán a cabo la celebración por el Día del Niño el próximo domingo 17 de agosto.

Es por ello que desde el merendero ubicado en el barrio Coronel Dorrego solicitan a la comunidad donaciones de distintos artículos y alimentos para los más pequeños.

Entre ellos se encuentran: juguetes limpios, ropa limpia para jóvenes y niños, leche larga vida y/o en polvo, facturas, tortas y golosinas.

En caso de querer colaborar, podés comunicarte con María Luisa al 2284-724271 o acercar tu donación a calle 11 al 3129.