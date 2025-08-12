Volverán a operar a Pablo Grillo para colocarle una prótesis en la cabeza y avanza la investigación del disparo

La familia de Pablo Grillo anunció que el próximo miércoles el fotoperiodista será operado nuevamente, esta vez para colocarle una prótesis en la cabeza. Ante esa circunstancia, a través de la cuenta de X Justicia por Pablo Grillo, pidieron dadores de sangre, que puedan acercarse al Hospital Ramos Mejía.

A casi cinco meses de haber sido atacado por un gendarme con un tubo de gas lacrimógeno mientras sacaba fotos en un reclamo de jubilados en la Plaza del Congreso, Grillo sigue recuperándose de la grave lesión que le produjo la detonación del objeto en su cabeza. El pasado 3 de junio, tras varias intervenciones y sesiones de rehabilitación, el joven recibió el alta para continuar su recuperación en su casa.

En tanto, en el marco de la investigación del caso, la jueza federal María Servini ordenó la realización de nuevas pericias para determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad al momento del impacto, la posición exacta desde la que fue disparado y el ángulo de salida del arma.

La jueza, además, citó a declaración indagatoria para el 2 de septiembre próximo al gendarme Héctor Guerrero, imputado como supuesto autor del disparo informaron fuentes judiciales. (DIB)