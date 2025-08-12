Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, este miércoles se entregarán títulos de propiedad y escrituras

Este miércoles 13 de agosto desde las 13 se realizará un nuevo acto de entrega de títulos de propiedad y escrituras en el Centro de Exposiciones Municipal, ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) al 1500.

En la ocasión se contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof, quien estará acompañado por el intendente Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Dr. Juan Sánchez, funcionarios provinciales de la Escribanía General de Gobierno, funcionarios del gabinete Municipal y concejales.

En esta oportunidad se entregaran 986 títulos de propiedad y 169 escrituras, de las cuales 147 corresponden a regularización y 22 a consolidación.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría de Legal y Técnica, se informa que las personas beneficiarias deberán concurrir con su DNI original a las 13 horas para su acreditación.

El listado completo puede encontrarse en el sitio oficial del Municipio.