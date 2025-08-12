Provincia ofreció a docentes una suba del 5% en dos tramos: cómo quedarían los salarios

Autoridades del Gobierno bonaerense recibieron este martes a los gremios docentes para intentar llegar a un acuerdo salarial en medio de las negociaciones paritarias que vienen complejas. Con una nueva oferta, mejorada, los representantes de la administración de Axel Kicillof esperan en las próximas horas una respuesta mientras que ahora recibirán a los estatales.

La cita fue virtual y se dio tras el rechazo la semana pasada de una oferta formal de incremento del 3,2% en dos tramos. Esta vez la oferta oficial fue del 5% aunque manteniendo el esquema de pagarla en dos veces, también en agosto (a percibir en septiembre) y octubre (a cobrar en noviembre). Además, el Gobierno se comprometió a mantener una cláusula de Monitoreo en septiembre y volver a negociar salarios en octubre para cerrar el año.

Con este esquema, los salarios para un maestro de Grado Inicial quedarían en agosto en $700.000 y en octubre $713.217, según indicaron fuentes gremiales. Mientras que un profesor con 20 módulos en agosto percibiría $905.433 y en octubre $927.518. Para un preceptor los ingresos serían en agosto $600.070 y octubre $614.690; y para un maestro de Grado con 5ª hora pasaría a $882.991 y después a $900.672.

Si bien la oferta va en sintonía con lo que habían planteado los sindicatos en la reunión anterior, recién el miércoles se espera una respuesta concreta.

El objetivo de los gremios es que la paritaria se cierre esta semana para que el aumento se pague con los sueldos de este mes, ya que las liquidaciones deben realizarse esta semana. (DIB)