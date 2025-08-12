Quini 6: tres bonaerenses ganaron más de $6.100 millones en el sorteo especial aniversario

El Quini 6 celebró su aniversario con un pozo mega millonario, que dejó tres ganadores bonaerenses, en las localidades de Pehuajó, 9 de Julio y San Isidro. En total, se repartieron más de 6.100 millones de pesos.

Desde Pehuajó, Liliana, titular de la agencia “El grillo de la fortuna” compartió su alegría. “El pueblo se encuentra revolucionado y todos quieren saber quién es el ganador o ganadora del premio”, expresó. Y añadió: “Para nosotros es una alegría enorme haber vendido este premio y, además, una ayuda muy grande por el incentivo ya que nos viene muy bien en este momento”.

La agencia está ubicada en la calle Alsina 671 y el ganador pehuajense se llevó más de $2.108 millones con la modalidad “La Revancha”, acertando los siguientes números: 08-17-24-31-43-44.

Los otros dos premiados fueron bajo la modalidad “Siempre Sale”. Los ganadores de 9 de Julio y San Isidro se repartieron un premio de $4.000 millones con los números 07-09-13-23-32-35.

Sergio, titular de la agencia de Martínez, partido de San Isidro, aseguró: “Somos una agencia con buena fortuna, porque hemos entregado muchos premios grandes, incluso uno de fin de año”. Y sumó: “Nos enteramos que habíamos vendido el premio con llamados de clientes amigos que a pesar de ser domingo estaban mirando el sorteo del Quini y cuando vieron dónde salió empezaron los llamados”.

Por su parte, Beatriz, titular de la agencia “Sagitario”, ubicada en la calle Avellaneda 1504 de la ciudad de 9 de Julio, aseguró que el ganador del premio ya se presentó en la agencia: “Es un apostador que todas las semanas hace una jugada de Quini, una de Loto, y se lleva un Telekino para su señora”. Y cerró: “Estamos muy contentos porque en 30 años de trayectoria en este negocio es la primera vez que vendemos un premio poceado de esta magnitud”. (DIB)