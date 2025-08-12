La Facultad de Ciencias de la Salud lanza la primera convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación | Infoeme
La Facultad de Ciencias de la Salud lanza la primera convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación

La Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la UNICEN lanza la primera Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación en Salud, destinada a fomentar el desarrollo de investigaciones con impacto territorial y pertinencia local.

¿Quiénes pueden participar?

Equipos de trabajo conformados por docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y al menos un/a estudiante de las carreras de medicina o licenciatura en enfermería. Podrán formar parte del equipo docentes-investigadores externos a la Facultad, siempre que el proyecto esté dirigido por un/a docente de la FCS.

¿Cuánto financia la convocatoria?

Se financiarán cuatro proyectos con un presupuesto total de $2.000.000, otorgando hasta $500.000 por proyecto para cubrir gastos corrientes, con un período de ejecución de seis meses.

¿Cuáles son las categorías?

Proyectos en curso: iniciativas que ya están en desarrollo y buscan fortalecer acciones puntuales.

Nuevos proyectos: propuestas inéditas en su etapa inicial.

¿Cómo participar?

El director/a deberá completar y presentar un formulario de inscripción a la convocatoria dentro de los plazos establecidos, el cual contempla el envío del proyecto en formato PDF. A partir del 18 de agosto de 2025 el link de acceso se encontrará disponible a través del sitio web de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bases y condiciones

Cronograma de la convocatoria

  • Apertura de la convocatoria: 18 de agosto de 2025
  • Cierre: 12 de septiembre de 2025
  • Evaluación: septiembre de 2025
  • Publicación de resultados: septiembre de 2025

Cualquier duda o consulta puede acercarse a la oficina de Investigación y Posgrado o enviar un mail a investigacion@salud.unicen.edu.ar

