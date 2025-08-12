Ofrecen un curso de Diseño Web y Club de Tecnología en el CIIT

Dentro de las actividades impulsadas desde el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” se dan a conocer las propuestas vigentes en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica

En primera instancia, en articulación con la Dirección de Tecnología Educativa de la provincia de Buenos Aires, se encuentra abierta la inscripción para participar del Club de Tecnología. Está destinado a estudiantes de nivel secundario de gestión pública y privada y se encuadra como actividad extracurricular gratuita.

El mismo se lleva a cabo los días miércoles de 09:00 a 11:00 horas en Rivadavia 2969 (Consejo Escolar) – 1° subsuelo, y los días viernes, en el CIIT de 14:30 a 16:30 horas. Aquellas personas interesadas deberán completar el siguiente formulario. Clic aquí.

En segunda instancia, en articulación con el Centro de Formación Profesional

N° 401, se brinda un curso cuatrimestral en Diseño Web, que se llevará a cabo los días miércoles y jueves de 09:00 a 12:00 horas, en el CIIT.

Este curso comenzará mañana miércoles 13 de agosto y la inscripción se desarrolla de manera presencial en el CFP N° 401. La documentación requerida es: fotocopia de DNI, Certificado de estudios, Certificado de Salud, Vacuna Antitetánica y Constancia de CUIL.