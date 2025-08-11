Golf: Alberto Duarte, tricampeón del Memorial “Rafael Stéfano” | Infoeme
Lunes 11 de Agosto 2025
11°
Lunes 11 de Agosto 2025 - 21:21hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 11 de Agosto de 2025

Golf: Alberto Duarte, tricampeón del Memorial “Rafael Stéfano”

En el transcurso del fin de semana se completó una nueva edición del Memorial “Rafael Stéfano” y por tercera vez consecutiva, Alberto Duarte se coronó campeón.

Gran fin de semana se vivió en el campo de golf del Club Estudiantes con la disputa del tradicional Memorial “Rafael Stéfano” – Medal Play 36 hoyos en cinco categorías.

 

La competencia reunió a 71 golfistas y fue con la consagración de Alberto Duarte en la categoría principal con 147 golpes. Fue el tercer título consecutivo para el deportista.

 

Los resultados:

Scratch: 

1° Alberto Duarte con 147 golpes

Hasta 9:

1° Rafael Stefano con 141 golpes

2° Javier Fonseca con 142 golpes

De 10 a 16: 

1° Antonio Da Silva con 148 golpes

2° Hernán Carroze con 148 golpes

De 17 a 24: 

1° Fabián Pirola con 144 golpes

2° Gustavo Belachur con 151 golpes

De 25 al máximo: 

1° Uma Springer con 142 golpes

2° Rubén Dattoli con 147 golpes

 

Premios especiales: 

Approach Hoyo 5: 

Lucas Pagano

Approach Hoyo 16: 

Lucas Pagano

Últimos 18 hoyos: 

Juan Manuel García Pinto con 71 golpes

Best Drive: 

Graciela Alfaro

 

La actividad continuará el próximo miércoles con la siguiente fecha del Torneo Ranking "Destino Global " bajo la modalidad de Medal Play 9 Hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

