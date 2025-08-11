Golf: Alberto Duarte, tricampeón del Memorial “Rafael Stéfano”

Gran fin de semana se vivió en el campo de golf del Club Estudiantes con la disputa del tradicional Memorial “Rafael Stéfano” – Medal Play 36 hoyos en cinco categorías.

La competencia reunió a 71 golfistas y fue con la consagración de Alberto Duarte en la categoría principal con 147 golpes. Fue el tercer título consecutivo para el deportista.

Los resultados:

Scratch:

1° Alberto Duarte con 147 golpes

Hasta 9:

1° Rafael Stefano con 141 golpes

2° Javier Fonseca con 142 golpes

De 10 a 16:

1° Antonio Da Silva con 148 golpes

2° Hernán Carroze con 148 golpes

De 17 a 24:

1° Fabián Pirola con 144 golpes

2° Gustavo Belachur con 151 golpes

De 25 al máximo:

1° Uma Springer con 142 golpes

2° Rubén Dattoli con 147 golpes

Premios especiales:

Approach Hoyo 5:

Lucas Pagano

Approach Hoyo 16:

Lucas Pagano

Últimos 18 hoyos:

Juan Manuel García Pinto con 71 golpes

Best Drive:

Graciela Alfaro

La actividad continuará el próximo miércoles con la siguiente fecha del Torneo Ranking "Destino Global " bajo la modalidad de Medal Play 9 Hoyos.

Fuente: Prensa CAE