Golf: Alberto Duarte, tricampeón del Memorial “Rafael Stéfano”

Gran fin de semana se vivió en el campo de golf del Club Estudiantes con la disputa del tradicional Memorial “Rafael Stéfano” – Medal Play 36 hoyos en cinco categorías.
La competencia reunió a 71 golfistas y fue con la consagración de Alberto Duarte en la categoría principal con 147 golpes. Fue el tercer título consecutivo para el deportista.
Los resultados:
Scratch:
1° Alberto Duarte con 147 golpes
Hasta 9:
1° Rafael Stefano con 141 golpes
2° Javier Fonseca con 142 golpes
De 10 a 16:
1° Antonio Da Silva con 148 golpes
2° Hernán Carroze con 148 golpes
De 17 a 24:
1° Fabián Pirola con 144 golpes
2° Gustavo Belachur con 151 golpes
De 25 al máximo:
1° Uma Springer con 142 golpes
2° Rubén Dattoli con 147 golpes
Premios especiales:
Approach Hoyo 5:
Lucas Pagano
Approach Hoyo 16:
Lucas Pagano
Últimos 18 hoyos:
Juan Manuel García Pinto con 71 golpes
Best Drive:
Graciela Alfaro
La actividad continuará el próximo miércoles con la siguiente fecha del Torneo Ranking "Destino Global " bajo la modalidad de Medal Play 9 Hoyos.
Fuente: Prensa CAE