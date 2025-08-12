Nuevo médico de Javier Milei: cirujano especialista en cuello y cabeza, con un rol importante en PBA

El presidente Javier Milei tendrá nuevo médico de cabecera, designado a través de una publicación que se hizo este martes en el Boletín Oficial con la firma de su hermana, la Secretaria General Karina Milei. Se trata del cirujano Cristian Martelletti, quien hace más de una década se desempeña en el equipo de la Unidad Médica Presidencial y ahora será en nuevo director. Martelletti ocupará el cargo tras la renuncia del médico Manuel Emilio Estigarribia, quien dimitió a su rol.

De acuerdo a su perfil en la red de profesionales LinkedIn, Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013, cuando gobernaba Cristina Kirchner. Es médico cirujano especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

“Mi nombre es Cristian Martelletti, soy medico cirujano especialista en cirugía general y con sub especialización en cirugía de cabeza y cuello. Cuento con amplia experiencia en gestión hospitalaria. Actualmente soy jefe del servicio de cirugía del Hospital Balestrini de Ciudad Evita, coordino la Red de Cirugía de la Provincia de Buenos Aires y de la provincia de Chaco. Además, soy el coordinador de la red quirúrgica del hospital Posadas. Desde hace ya mas de 10 años estoy en la Unidad Medica Presidencial”, indica él mismo, en primera persona, en la información de su perfil. También se ha desempeñado como docente en la Universidad de La Matanza (UNLaM),

Las redes temáticas territoriales son grupos de establecimientos y equipos de salud que trabajan articuladamente para llevar adelante tareas de prevención, promoción y atención en problemáticas específicas de salud. (DIB)