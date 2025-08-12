Cómo funcionará la Cabina Sanitaria durante el feriado de este fin de semana | Infoeme
Martes 12 de Agosto 2025 - 15:40hs
17°
Martes 12 de Agosto 2025 - 15:40hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  comunidad
 - 12 de Agosto de 2025 | 14:58

Cómo funcionará la Cabina Sanitaria durante el feriado de este fin de semana

El viernes habrá un horario reducido al habitual en el marco del 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El Municipio informó que la la Cabina de Inspección Técnico Sanitaria de cara al próximo feriado con motivo del 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín funcionará con un horario reducido: el viernes abrirá de 5 a 12 y el sábado de 7 a 12.

"Se recuerda a las distribuidoras, comercios mayoristas y minoristas de productos alimenticios, que se encuentra vigente la Ordenanza N° 4192/17 que establece que los transportes de sustancias alimenticias que ingresan al Partido de Olavarría, deben someterse obligatoriamente a la Inspección Técnico Sanitaria", indicó la Dirección de Bromatología.

Este control se realiza en la mencionada cabina de Control Técnico Sanitario, ubicada en el predio de la Dirección de Bromatología, Av. Urquiza N° 5493.

El comerciante que descargue la mercadería, además, tendrá la obligación de solicitarle al transportista la documentación otorgada por el personal de Cabina Sanitaria, documentación que será sujeta a inspección por parte de los inspectores de la Dirección de Bromatología. En caso de no poseerla, el comerciante será plausible de sanciones.

Estas acciones se encuadran dentro de las normas municipales en materia sanitaria y técnica, así como también por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino).

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME