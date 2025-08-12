Cómo funcionará la Cabina Sanitaria durante el feriado de este fin de semana

El Municipio informó que la la Cabina de Inspección Técnico Sanitaria de cara al próximo feriado con motivo del 175º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín funcionará con un horario reducido: el viernes abrirá de 5 a 12 y el sábado de 7 a 12.

"Se recuerda a las distribuidoras, comercios mayoristas y minoristas de productos alimenticios, que se encuentra vigente la Ordenanza N° 4192/17 que establece que los transportes de sustancias alimenticias que ingresan al Partido de Olavarría, deben someterse obligatoriamente a la Inspección Técnico Sanitaria", indicó la Dirección de Bromatología.

Este control se realiza en la mencionada cabina de Control Técnico Sanitario, ubicada en el predio de la Dirección de Bromatología, Av. Urquiza N° 5493.

El comerciante que descargue la mercadería, además, tendrá la obligación de solicitarle al transportista la documentación otorgada por el personal de Cabina Sanitaria, documentación que será sujeta a inspección por parte de los inspectores de la Dirección de Bromatología. En caso de no poseerla, el comerciante será plausible de sanciones.

Estas acciones se encuadran dentro de las normas municipales en materia sanitaria y técnica, así como también por la Ley Nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino).