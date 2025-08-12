El Municipio continúa con la campaña de prevención y promoción de la salud integral | Infoeme
El Municipio continúa con la campaña de prevención y promoción de la salud integral

La próxima jornada se llevará a cabo este viernes 22, 09:00 horas, en el CAPS N° 14 de Recalde.

El Municipio de Olavarría, a través de la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, llevará a cabo una nueva edición del ciclo de prevención y promoción de la salud integral; en esta oportunidad en la localidad de Recalde.

La propuesta tendrá lugar en el CAPS N°14, el viernes 22 de agosto desde las 09:00 horas.

Participa personal de la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, residencia de Medicina General, Servicio y Residencia de Epidemiología, Promotores de Salud, Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, Servicio de Salud Mental y Servicio Social Hospitalario.

Se realizarán controles de salud a niños, niñas y personas adultas; controles ginecológicos, consejería en prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y métodos anticonceptivos por parte del equipo del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR). También se ofrecerán charlas y actividades de promoción de la salud y se completarán esquemas de vacunación.

Cabe destacar que en atención primaria de la salud no sólo se presta servicio en caso de enfermedad, sino que también se trabaja desde la prevención y la promoción de hábitos saludables, por medio de distintas campañas tendientes a mejorar nuestra calidad de vida.

