Fraude en residencias: Argentina endurece la convalidación de títulos médicos para extranjeros

Luego del escándalo en el que ninguno de los 117 profesionales -de los que 109 eran extranjeros- aprobara un examen revalidatorio de Residencias Médicas, el Ministerio de Capital Humano anunció un “profundo cambio en el proceso de convalidación de títulos extranjeros” en Argentina. Así, la nueva normativa establece que “únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés)”.

La WFME acredita estándares de calidad internacional reconocidos en países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros.

Según el comunicado oficial, “esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades”. El Ministerio advirtió que “no vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es”.

De esa forma, “supeditando la convalidación de títulos al reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, se limita el acceso al examen de residencia a universidades que acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina, de manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas”, cerró el texto.

La medida busca garantizar que los profesionales que ejerzan en el país cuenten con la misma formación y preparación, independientemente de si su título es nacional o extranjero. (DIB)