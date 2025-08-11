La Provincia impulsa el Programa Completar para finalizar viviendas abandonadas por Nación

En medio de la paralización de la obra pública por decisión del Gobierno de Javier Milei, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis dio este lunes detalles del Programa Completar, una iniciativa destinada a finalizar las viviendas abandonadas por Nación.

En un contexto en el que se estima que son alrededor de 16.000 viviendas con distintos grados de avance en la provincia de Buenos Aires que fueron abandonadas (algunas estaban al 95%), Batakis detalló que la Provincia realizó un análisis del estado financiero y físico de estas construcciones para “que nosotros podamos retomarlas”.

“No hay ningún país del mundo que se haya desarrollado si no tiene infraestructura”, remarcó la funcionaria en conferencia de prensa, y destacó que “la infraestructura se lleva adelante en las épocas de bonanza y en las épocas de no-bonanza”. En este contexto, explicó que “cuando Nación decide eliminar toda la obra pública, lo que está concretando es el envío de un misil contra el desarrollo y el futuro de todos los argentinos”.

“Nos llevó muchos meses de ingeniería legal para poder hacernos cargo y en la actualidad son 33 proyectos en 21 municipios”, dijo Batakis, y agregó que estos incluyen “aproximadamente 900 casas que vamos a terminar con una inversión de 20 mil millones de pesos”.

Frente a esto, relató que “el gobernador nos puso como objetivo no frenar la obra pública” y tal es así que “estamos en un récord de viviendas con recursos propios en la provincia, que son 8.000 viviendas”.

También la ministra señaló que “creemos en la planificación, algo que el gobierno nacional también vino a destruir” y aclaró que “cuando uno accede a una vivienda, esta cuota mensual que pagan las familias a nosotros nos sirve para poder seguir construyendo”. Y cerró: “Nosotros estamos convencidos de que las viviendas se tienen que pagar”. (DIB)