Paso a Paso tuvo su carrera en Loma Negra

Organizado por el grupo running Paso a Paso se completó un nuevo cross que volvió a tener como escenario los caminos de Villa Alfredo Fortabat.

La competencia sobre dos distancias de 10 y 5 kilómetros contó con alrededor de 200 atletas.

En la distancia principal, la victoria fue para Luciano Sosa que necesitó de 33:59 minutos en completar el recorrido y en Damas, se impuso Laura Trumpio con 45:05.

Además, en la distancia corta los triunfos fueron para Iván Silvero con 20:10 y Lucía Peñalva con 23:54.

Los resultados:

10K:

Damas:

1º Laura Trumpio con 45:05

2º Marianela Fernández

3º Celeste Pacheco

4º Natalia Braun

5º Paulina Bahulet

Caballeros:

1º Luciano Sosa con 33:59

2º Diego Ortiz

3º Diego Arias

4º Matías Conde (Azul)

5º Pablo Catalini

5K:

Damas:

1º Lucía Peñalva con 23:54

2º Paola Roldán

3º Kiara Coronel

Caballeros:

1º Iván Silvero con 20:10

2º Renzo Vivas

3º Maximiliano Barresi