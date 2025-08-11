Paso a Paso tuvo su carrera en Loma Negra

Organizado por el grupo running Paso a Paso se completó un nuevo cross que volvió a tener como escenario los caminos de Villa Alfredo Fortabat.
La competencia sobre dos distancias de 10 y 5 kilómetros contó con alrededor de 200 atletas.
En la distancia principal, la victoria fue para Luciano Sosa que necesitó de 33:59 minutos en completar el recorrido y en Damas, se impuso Laura Trumpio con 45:05.
Además, en la distancia corta los triunfos fueron para Iván Silvero con 20:10 y Lucía Peñalva con 23:54.
Los resultados:
10K:
Damas:
1º Laura Trumpio con 45:05
2º Marianela Fernández
3º Celeste Pacheco
4º Natalia Braun
5º Paulina Bahulet
Caballeros:
1º Luciano Sosa con 33:59
2º Diego Ortiz
3º Diego Arias
4º Matías Conde (Azul)
5º Pablo Catalini
5K:
Damas:
1º Lucía Peñalva con 23:54
2º Paola Roldán
3º Kiara Coronel
Caballeros:
1º Iván Silvero con 20:10
2º Renzo Vivas
3º Maximiliano Barresi