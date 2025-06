Congreso: la oposición busca debatir una nueva ley de financiamiento universitario

Diputados radicales del bloque Democracia Para Siempre, referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau, buscarán debatir el próximo 2 de julio una nueva ley de financiamiento universitario, similar a la que el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó el año pasado.

La sesión especial, solicitada por los legisladores Pablo Juliano (DPS), Julio Cobos (Unión Cívica Radical) y Mario Barletta (Republicanos Unidos), busca incluir también en el temario la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dos temas altamente resistidos por el oficialismo.

Ese marco, para que los radicales puedan alcanzar el quórum, 129 bancas, será fundamental que cuenten con el respaldo de otros bloques de la oposición como Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y la Coalición Cívica, dando por descontado que el PRO se convirtió en un brazo ejecutor de la Rosada en el Congreso.

De todas maneras, con el reciente fallo a la ex presidenta Cristina Kirchner y la abrupta caída de la recaudación en las provincias sumado a la falta de respuestas del Ejecutivo, todo indicaría que la oposición se amalgamará para darle suelta rienda a una sesión que promete ser de alto contenido político, ya que la aprobación de algún proyecto constituiría un nuevo revés del oficialismo en el Congreso.

Es que, en las últimas horas, las declaraciones incendiarias de un aliado clave para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso nacional, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejaron a entrever lo resentida que se encuentran las terminales nerviosas del oficialismo con sus aliados en el Parlamento.

“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas, que no pretenda el presidente que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal, eso no existe en ninguna posibilidad”, alertó Jaldo y enfatizó: “El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque, o nos va bien a todos o nos va mal a todos”.

En la misma sintonía, gobernadores cambiemitas simpatizantes con el oficialismo comenzaron a poner reparos en la alianza en el Congreso con el mileísmo frente a la falta de propuestas por parte del Ejecutivo, ante la caída de la recaudación, la parálisis de la obra pública y el deterioro de las rutas nacionales.

“Ojalá que nos den algo, para que no sean más de lo mismo, ya llevamos gastado más en pasajes de lo que recibimos en todo el año”, ironizó el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, una vez culminado el encuentro con Francos en Casa Rosada, la semana pasada, dando cuenta la falta de incentivos del Ejecutivo para con sus aliados en el Congreso.