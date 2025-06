Multitudinario festejo por el Día de la Bandera

En la mañana y mediodía de este viernes Olavarría celebró el Día de la Bandera con un emotivo y masivo evento que se realizó en la plaza de armas del Regimiento de Caballería y Tanques 2 “Lanceros General Paz”. En la ocasión estudiantes de 4º año de más de 20 establecimientos educativos del Partido, tanto de gestión pública como privada, hicieron su promesa de lealtad a la insignia nacional. A la par, integrantes de las fuerzas armadas también llevaron a cabo su juramento al emblema patrio. Una multitud acompañó el desarrollo de todo el acto protocolar, que tuvo como cierre un desfile, además de chocolate caliente y tortas fritas.

El acto estaba pautado para las 11 horas, pero su inicio se postergó por algunos minutos debido a la masiva concurrencia. Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, con la colaboración de agentes de la policía Bonaerense, desplegó desde el inicio de la mañana un dispositivo de tránsito que permitió el normal y seguro acceso al regimiento, como así también reorganizar la circulación por la avenida Dante y Torcutato Emiliozzi.

El evento fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar e integrantes de su equipo de gestión. Estuvieron presentes además el jefe de Guarnición Ejército Olavarría Teniente Coronel Andrés Galván, el jefe del Escuadrón Ingenieros Blindados 1 Mayor José Flores Castañeda, el presidente del HCD Guillermo Santellán, la inspectora Jefa Regional de Educación Marta Casanella, la Jefa de DIEGEP Región 25 Romina Altafini, el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez, el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez, referentes de la Asociación Cultural Belgraniana, Veteranos de Guerra de Malvinas, familiares del capitán de corbeta Diego Wagner, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, unión de colectividades, referentes de instituciones educativas, empresariales, e intermedias.

“Ver en esta plaza a nuestros estudiantes, de tantísimas instituciones educativas, a veteranos de guerra, a soldados, pero por sobre todo a tantas familias en el acompañamiento de este 20 de junio más que importante, a 205 años de alguien que partió, hombre heroico, pero que sin lugar a dudas dejó el legado más importante en la construcción de nuestra patria”, expresó el jefe comunal del Partido de Olavarría al tomar la palabra y saludar a las personas presentes.

“Celebro la jura de los soldados, la promesa de nuestros de nuestros estudiantes, el compromiso y el apoyo de las familias en esta fecha tan pero tan especial para todos los argentinos. Agradezco la participación de todos, agradezco a todas las instituciones presentes en poder honrar la memoria de un prócer, de un héroe argentino. Abogado, periodista, economista, que cuando tuvo que decidir entre el saber y el deber eligió el deber de alistarse a la formación del ejército para defender y construir la patria”, ponderó Wesner.

Por último, expresó que “ese hombre con coraje revolucionario, con un conocimiento y una formación puesta al servicio de la patria, de la comunidad. Por eso les pido encarecidamente que esta jura y que esta promesa que hemos realizado y que estamos haciendo hoy, esté rompiendo el molde del individualismo y puestas esas palabras en función del colectivo, del otro, del respeto al prójimo y debajo esa misma bandera celeste y blanca que nos gusta ver flamear. Reafirmemos los valores de esta patria grande, que sin lugar a duda la construimos todos los días, quienes habitamos este hermoso país”.

También hizo uso de la palabra Rito Germán López, presidente de la Asociación Cultural Belgraniano, quien expresó que “hoy nos encontramos reunidos en esta plaza de armas para jurar y prometer lealtad a nuestra bandera nacional. Máximo símbolo de representación de nuestra identidad, nuestros valores, nuestras creencias y nuestras tradiciones. Su creador, el general Manuel Belgrano, uno de nuestros máximos representantes de la heroicidad de nuestro pueblo, supo sintetizar en un símbolo la unidad de los argentinos”.

“Belgrano decide convertirse en héroe cuando crea un símbolo que nos identificaría ante las demás naciones, sin pedir permiso y desobedeciendo aún las órdenes del triunvirato. No hubo cálculos de interés personal en esa decisión. No hubo especulaciones políticas y no hubo ambiciones personales, por el contrario. En ese acto interpretó el espíritu de su pueblo y asume la responsabilidad y las consecuencias de darle un símbolo de libertad a una patria que todavía no había declarado su independencia. Y en épocas oscuras, en épocas de desconcierto y de confusión, miramos hacia atrás y están nuestros mayores, nuestros héroes. Para eso están, para guiarnos”, subrayó.

Añadió que “también tenemos a nuestros héroes de Malvinas, que hoy nos acompañan. Tenemos nuestros docentes, nuestros soldados y nuestros trabajadores, hombres y mujeres, que no buscan reconocimiento ni recompensas, contribuyen con su sacrificio anónimo y cotidiano al engrandecimiento de su patria, porque la patria no se construye con palabras vacías, sino con gestos concreto de entrega. Y cada vez que alguien elige el bien común por sobre el interés personal allí hay un héroe silencioso, pero presente. Necesitamos héroes y heroínas, hombres y mujeres con el férreo compromiso de construir un país mejor”, finalizó.

Posteriormente se dio paso a la promesa de lealtad a la bandera por parte de estudiantes de 4º año, la cual fue encabezada por Marta Casanella. Luego, fue el momento de tomar la jura a integrantes de la Guarnición Ejercito Olavarría. El Teniente Coronel Andrés Galvan enfatizó que “soldados hoy es un día sumamente importante, es un antes y un después para su vida. Hoy enfrente de las banderas de guerra de las dos unidades, con el marco tan maravilloso que nos dan los alumnos, docentes de las instituciones educativas de la ciudad, nuestros veteranos, las familias que los acompañan, los invitados y asimismo las autoridades presentes de la ciudad. Ustedes van a jurar defender la bandera de la patria aún a costa de su vida. Ustedes soldados han elegido una vida de sacrificio, entrega y compromiso a través del ejército argentino. Tengan presente que este no es un compromiso cualquiera ni es un formalismo. Es un compromiso inquebrantable con los valores que sustenta la nación. Es un compromiso inquebrantable con la soberanía de cada centímetro dentro de nuestro suelo y la libertad de cada uno de sus habitantes”.

El juramento, al igual que el saludo e ingreso de banderas de ceremonia fue acompañado por el silencio y respeto de todos los presentes, como así también con la admiración y sorpresa por parte de los más chicos.

El evento culminó con un desfile que fue protagonizado por cada una de los establecimientos educativos, como así también de las formaciones militares presentes, con la utilización de varios tanques de guerra. Por último, las personas presentes pudieron compartir un chocolate caliente y torta frita, como así también recorrer distintos espacios del regimiento local.

Instituciones participantes

En la ocasión las instituciones cuyos alumnos de 4º año hicieron su promesa a la bandera fueron las siguientes:

Escuela Primaria N° 4 “Domingo Faustino Sarmiento”; Escuela Primaria N° 8 “General San Martín”; Escuela Primaria Nº 20 “Manuel Belgrano”; Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”; Escuela Primaria Nº 76 “Hermanas Pinto”; Escuela Primaria N° 11 “Maríe Curie”; Escuela Primaria N° 22 “Lanceros General Paz”; Escuela Primaria N° 24 “Rubén Darío” EP N° 36 “25 de Mayo”; Escuela Primaria N° 55 “Combate San Jacinto”; Escuela Primaria N° 56 “República del Ecuador”; Escuela Primaria N° 59 “Hermanas Caro”; Escuela de Educación Primaria de Adultos N° 703; Escuela de Educación Primaria de Adultos N° 715; Escuela Ntra. Sra. de Fátima; Inst. San Antonio de Padua; Esc. Monseñor César Cáneva; Escuela Reconocida Ntra. Sra. del Rosario; Escuela Mariano Moreno; Colegio Nueva. Lenguas; Escuela Cristiana Evangélica Argentina; Colegio José Manuel Estrada; Colegio Santa. Teresa; Colegio Fray Mamerto Esquiú.

Vale destacar, a la par, que también se hicieron presentes muchas otras instituciones, las cuales con sus banderas de ceremonia acompañaron todo el desarrollo del evento. Además de establecimientos educativos de distintos niveles y modalidad, pudo verse también pertenecientes a colectividades e instituciones de diversa índole.