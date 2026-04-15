La sífilis acecha: a abril, más de 35 mil casos en la Provincia

De acuerdo al último boletín epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud en 2025 se registraron 46.799 casos de sífilis, confirmando un aumento sostenido que se viene registrando en el país desde hace 15 años. El número alarma, no tanto como los registros en la provincia de Buenos Aires, según un reporte fechado este 6 de abril.

Según una fuente sanitaria a la que tuvo acceso este medio, en el territorio bonaerense hay 35.573 casos confirmados sin certificar; 27.100 casos confirmados; 6.051 casos confirmados de sífilis temprana; 5.525 casos probables de sífilis sin confirmar estadio y 3.739 casos probables de sífilis.

En el discriminado, en 2021 se registraron 4.443 casos de sífilis confirmados en la población general; en 2022 fueron 5.428; en 2023 se detectaron 6.544; en 2024 fueron 8.044 y en 2025 el número llegó a 11.178. Sobre este último dato, el 40.5% corresponde a hombres y el 59.5 a hombres.

En personas gestantes se registraron 2.812 (2021), 2.460 (2022), 2.546 (2023), 2.680 (2025) y 3.211 en el 2025.

La conformación etaria observa mayor incidencia entre los jóvenes y los adultos jóvenes: menos de 5.000 de 15 a 19 años; unos 8.000 de 20 a 24 años y más de 12 mil de 25 a 34 años y 5000 de 35 a 40 años.

“La evolución del número absoluto de casos notificados permite observar, desde 2011, una tendencia creciente en la notificación que se acelera a partir de 2015”, señala el Boletín Epidemiológico.

El comportamiento de la sífilis a nivel nacional se enmarca dentro de un escenario de aumento acelerado en todo el mundo y en la Región de las Américas.

En 2022, alrededor de 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo. Se estima que solo en la región de las Américas se produjeron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y que alrededor de 3,4 millones de personas viven con la enfermedad.

Esto representa un aumento cercano al 30% con respecto a 2020, aun considerando las interrupciones generadas por la pandemia.

En la Argentina las tasas de incidencia regionales mantienen comportamientos similares desde el año 2021. Las regiones Sur y Cuyo se posicionan por encima del promedio nacional. En 2025, la región Sur presentó la mayor incidencia en su población (159,8 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Cuyo en donde la tasa fue de 137,5 casos cada 100 mil habitantes.

En las regiones del NOA y NEA se observa una tendencia de aumento con oscilaciones interanuales. En 2025, la tasa de incidencia del NEA fue de 133 casos por cada 100 mil habitantes, y la de la región del NOA, de 111,7 casos por cada 100 mil habitantes.

Finalmente, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4 casos por cada 100 mil habitantes.