En el primer mes sin cepo, un millón de personas salió a comprar dólares

En abril, el mes en el que se levantó el cepo cambiario, los ahorristas compraron US$ 2.048 millones y efectuaron ventas por US$ 111 millones. Un millón de personas adquirió el billete estadounidense, mientras que unas 309 mil vendieron.

Fue el primer mes sin cepo cambiario desde septiembre de 2019. El Gobierno de Javier Milei levantó las restricciones el 14 de abril último. Los datos están incluidos en el informe sobre Balance Cambiario difundido por el Banco Central.

Por comparación, en marzo último 219 mil individuos habían vendido billetes, mientras que apenas unos 34 mil compraron.

Déficit

En cuanto al ingreso y egreso de divisas, lo que se conoce como la cuenta corriente del balance cambiario, sufrió un déficit de US$ 636 millones en abril.

Esto se explicó por egresos netos en las cuentas “Servicios” e “Ingreso primario” por US$ 1.161 millones y US$ 705 millones, parcialmente compensados por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” e “Ingreso secundario” por US$ 1.214 millones y US$ 16 millones, respectivamente.

Ese indicador es seguido de cerca por los analistas, que hacen notar que el balance de pagos negativo siempre fue un “talón de Aquiles” para la economía argentina. Sin embargo, el Gobierno considera que ya no lo es, porque el país tiene superávit fiscal.

Según el informe del Banco Central, la cuenta Servicios registró un déficit de US$ 1.161 millones en abril, resultado más deficitario que el de abril de 2024 por US$ 978 millones.

El desequilibrio se explicó por los egresos netos en concepto de viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta (US$ 863 millones), otros servicios (US$ 307 millones) y fletes y seguros por US$ 230 millones. (DIB)