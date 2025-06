Las empresas de transporte urbano e interurbano solicitaron un ajuste en las tarifas

El Municipio de Olavarría informó que en las últimas horas se concretó una nueva reunión de la denominada Mesa de Emergencia del Servicio de Transporte Público, el espacio de diálogo y reunión que es encabezado desde el Municipio y que cuenta con la participación de las empresas prestatarias de dicho servicio, referentes gremiales y concejales de distintos bloques. En la ocasión se abordó el pedido de reajuste tarifario planteado desde las firmas concesionarias tanto de los servicios urbano e interurbano, Tu Bus y Las Sierras respectivamente.

El encuentro se concretó el último lunes, con la participación de la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y los concejales Federico Aguilera, Sebastián Matrella, Hilario Galli, Marcelo Petehs y Oliver Gamondi. Además, para la ocasión también se contó con la presencia de la Secretaria de Economía y Hacienda, María Eugenia Bezzoni.

El tema principal de la reunión fue la solicitud de reajustar la tarifa del boleto, en lo que se argumentó el “incremento en los precios que se han venido registrando en los diversos insumos de costos que conforman la estructura de costos de la actividad y que inciden de manera directa en la explotación del servicio”.

En ese sentido, se enumeró los aumentos en materia de combustibles, como así también de servicios de telecomunicaciones, agua, luz y gas que hacen a la composición de los costos operativos. Vale destacar, además, que actualmente se encuentra con vigencia una conciliación obligatoria en el marco de la discusión de las paritarias salariales.

A la par, se detalló que a la fecha no han percibido los subsidios provenientes del Gobierno Nacional correspondientes a los meses de febrero y marzo del corriente año.

Todas las personas que integran la Mesa coincidieron en la necesidad de evaluar el cuadro tarifario ante la compleja situación económica descripta. No obstante, de actualizarse, el monto debe no sólo amortizar el incremento de los gastos operativos, sino también configurar una suma que no se vuelva excesiva para las y los usuarios, que deberán afrontar la medida en un contexto de caída del poder adquisitivo.