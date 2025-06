Polémica entre el Gordo Dan y Dalma Maradona por un afiche que reúne al 10 con Javier Milei

En pleno escándalo por la posible anulación del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, publicó una imagen generada por inteligencia artificial del fallecido futbolista junto al Presidente con la frase “Maradona es Milei”. De inmediato le salió al cruce Dalma, la hija mayor de Maradona, que le exigió a Dan: “SACÁ ESO YA”.

En la imagen compartida por el influencer, además de la frase “Maradona es Milei”, se vislumbra también un supuesto logo de “Peronistas con Milei”. La actriz e hija del Diez no se quedó callada y rápidamente cuestionó la publicación: “Que hacés???? SACÁ ESO YA”.

Pero el streamer de Carajo no se echó atrás y metió el dedo en la llaga: “Dalma, mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo TODO a Verónica Ojeda porque ella lo conocía MÁS QUE NADIE. Háblenlo entre ustedes y lleguen a un acuerdo”.

Parisini se refiere a declaraciones de la expareja de Maradona y madre de uno de sus hijos, que deslizó que el exfutbolista podría haber tenido simpatía por el presidente Javier Milei.

Dalma respondió a Dan: “Vos lo que haces es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabes. Siempre”. Y el Gordo Dan eligió contestar con una chicana: “Bueno, cuánto te debo?”.

La hija de Diego cerró (por le momento) la discusión: “La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero qué te voy a hablar de respeto!”.

“Yo sí tengo claro las causas que mi papá apoyó”

El cruce se da mientras se está llevando a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona, que se encuentra atravesado por la polémica del documental “Justicia Divina”. La familia del futbolista espera que se defina si se declarará nulo el proceso legal tras la recusación de la jueza Julieta Makintach.

En ese marco Ojeda sugirió deslizó este miércoles que el exfutbolista podría haber tenido simpatía por Milei. “Tengo mis dudas, no sé, eh”, dijo y abrió la puerta a que podría haber existido un entendimiento entre ambos.

“Instalaron que en vida no lo hubiese querido a Milei, pero no se sabe”, dijo Ojeda entrevistada por la señal A24. Además, reveló que su hijo, Diego Fernando, es fanático del Presidente y lo quiere conocer.

En tanto, Dalma Maradona se expresó en su cuenta de Instagram: “Con respecto a algunas declaraciones, me voy a limitar a decir que yo sí tengo muy claro las causas que apoyó y defendió mi papá toda su vida; por lo tanto, podrán sacar sus conclusiones”. (DIB)