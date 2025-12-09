El Museo de Colonia San Miguel celebró su 25° aniversario

El Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel celebró su 25° aniversario en la tarde de este lunes en el marco de un evento que contó con diversas propuestas que combinaron la tradición, la gastronomía y también la emoción y reconocimiento a quienes han dejado su huella en esa querida institución local.

La propuesta se inició alrededor de las 16 acompañada por un clima ideal, una feria navideña, paseo de artesanos, presentación de los talleres que se desarrollan en la localidad, encendido del árbol navideño y baile familiar a cargo de Cristian Braun.

Además, tras el tradicional corte de tortas, se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a personas que han tenido un rol destacado en la historia de la institución.

El Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” fue inaugurado un 8 de diciembre de 2000, con la misión fundamental de dar testimonio y exhibir elementos que constituyen la identidad de la comunidad de la colonia.

Desde su creación, el objetivo del museo fue que el pueblo pueda contar con un lugar que resguardara su historia, algo que fue posible gracias a la donación de la antigua y típica casa -donde se encuentra emplazado- que pertenecía a los ocho hijos de Miguel Stoessel Müller, uno de los primeros pobladores de Colonia San Miguel.

El Museo supo convertirse en punto de encuentro de autos antiguos, así como también formar parte de uno de los rallyes de motos antiguas más importante del país. También ha itinerado, trasladando muestras a otros lugares, compartiendo y transmitiendo su identidad, nutriéndose de las historias de inmigración de los otros pueblos que componen el Partido de Olavarría.