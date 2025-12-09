Este jueves se llevará a cabo el taller “Eso que llaman Monotributo”

El Municipio de Olavarría recuerda que este jueves 11 de diciembre se llevará a cabo el taller “Eso que llaman Monotributo”, una propuesta impulsada y que será además encabezada desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

La jornada se realizará de 9 a 11 horas en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica, ubicado en el edificio del Museo de Ciencias, en el Polo Recreativo y Educativo Municipal “La Máxima”.

En la ocasión, entre distintos contenidos, se abordarán preguntas tales como ¿para qué y porqué formalizar un emprendimiento? ¿cómo formalizar mi proyecto?, además de ventajas y desventajas de la formalización, formalización legal e impositiva, metodología, pequeños versus grandes contribuyentes, régimen actual para pequeños contribuyentes, introducción para la inscripción y gestión en los organismos intervinientes, seguimiento y control, programas sociales o de exención impositiva vigentes.

Se tratará de un único encuentro, con una duración aproximada de 150 minutos. Quienes quieran sumarse podrán anotarse haciendo click aquí.

La propuesta está destinada a trabajadores y trabajadoras de la economía popular que lleven adelante diferentes emprendimientos productivos o de servicios, y que tengan la intención de formalizar sus proyectos.