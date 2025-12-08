Básquet Femenino: Ferro y Sport Club Trinitarios, campeones

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas femeninas conoció este domingo a los elencos campeones.
En el gimnasio del Club Pueblo Nuevo se jugaron las definiciones de tres categorías formativas y fue con festejos para Ferro en dos categorías y Sport Club Trinitarios en otra.
En U17, habrá Final Anual el venidero sábado en el gimnasio de San Martín.
Los resultados:
U17:
El Fortín 45 – 46 Ferro
U15:
Ferro 62 – 30 Sport Club Trinitarios
U13:
Sport Club Trinitarios 63 – 39 Ferro