Básquet Femenino: Ferro y Sport Club Trinitarios, campeones

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas femeninas conoció este domingo a los elencos campeones.

En el gimnasio del Club Pueblo Nuevo se jugaron las definiciones de tres categorías formativas y fue con festejos para Ferro en dos categorías y Sport Club Trinitarios en otra.

En U17, habrá Final Anual el venidero sábado en el gimnasio de San Martín.

Los resultados:

U17:

El Fortín 45 – 46 Ferro

U15:

Ferro 62 – 30 Sport Club Trinitarios

U13:

Sport Club Trinitarios 63 – 39 Ferro