Martes 09 de Diciembre 2025 - 1:22hs
 8 de Diciembre de 2025 | 21:38

Básquet Femenino: Ferro y Sport Club Trinitarios, campeones

En el Juan Manolio se jugaron las Finales del Torneo Clausura para las categorías formativas femeninas y fue con festejos para Ferro y Sport Club Trinitarios.

Foto: Prensa ABO

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas femeninas conoció este domingo a los elencos campeones.

 

En el gimnasio del Club Pueblo Nuevo se jugaron las definiciones de tres categorías formativas y fue con festejos para Ferro en dos categorías y Sport Club Trinitarios en otra.

 

En U17, habrá Final Anual el venidero sábado en el gimnasio de San Martín.

 

Los resultados:

U17:

El Fortín 45 – 46 Ferro 

 

U15:

Ferro 62 – 30 Sport Club Trinitarios

 

U13:

Sport Club Trinitarios 63 – 39 Ferro 

 

