Este martes el Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por el Partido

El Municipio de Olavarría, informa que el Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas, en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”.

Se recuerda que la modalidad de atención es mediante turnos previamente acordados.

A continuación se informa el itinerario:

Martes 9 de diciembre

Espigas – Delegación Municipal

Miércoles 10 de diciembre

Independencia. Sede de Programa Envión (Av. Pueyrredón 1638)

Jueves 11 de diciembre

Matadero – Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130)

Viernes 12 de diciembre

Villa Aurora – Predio “Los Zainos” (Av. Colón N.° 6803)

Beneficios de la esterilización

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu animal de compañía

– El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

– El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

– El animal debe tener collar o pretal y correa, si es un perro. Si es un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

– No olvidar de llevar una manta para abrigarlo luego de la cirugía.

Vías de comunicación

Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.

– 2284 666400 (Mensajes y llamadas, sólo WhatsApp).

– 2284 579825 (Línea fija).

– Atención Veterinaria: lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada. (Av. Urquiza 5493)