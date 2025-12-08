Modo Navidad: WhatsApp invita a cambiar su ícono y agregar un arbolito

, una de las aplicaciones más usadas por cientos de millones de personas en todo el mundo, se aggiorna de acuerdo al calendario y sus efemérides más destacadas.

Este año, a través de una app asociada llamada Nova Launcher, se puede modificar el ícono clásico de la red de mensajería y darle un toque especial: la imagen del árbol de Navidad, previamente descargada en la galería del teléfono.

El paso a paso es simple:

Nova Launcher puede descargarse como cualquier otra app a través de Play Store.

Al abrir la aplicación, puede seleccionarse como el lanzador predeterminado del teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

Luego viene la parte específica: colocar la imagen de un arbolito de Navidad en el atajo de la aplicación. Desde la pantalla de inicio, mantener presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción editar; clickear nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición, elegir aplicaciones y, luego fotos.

Buscar en la galería la imagen previamente guardada del árbol de Navidad. Ajustar el tamaño de la imagen según la preferencia personal y confirmar el cambio con el botón "listo".

Al completar estos pasos, el nuevo ícono con la figura en cuestión reemplazará al original en la pantalla del celular.

Las aplicaciones como Nova Launcher reciben el nombre de launchers o lanzadores. Su función principal es permitir que los usuarios modifiquen la interfaz principal de su teléfono. Ofrecen amplias opciones de personalización más allá de las que vienen de fábrica con el sistema operativo Android.

Con estas herramientas, es posible cambiar estilos de letra, fondos de pantalla, la organización de los widgets y los logotipos de las aplicaciones. Un launcher posibilita que un dispositivo Samsung, por ejemplo, adquiera la apariencia visual de un Motorola o incluso de un iPhone.