Domingo 07 de Diciembre 2025
 7 de Diciembre de 2025

La Biblioteca Popular “A. Collinet” presentó sus horarios de verano

Con algunas modificaciones, la institución atenderá al público durante diciembre y enero.

La Biblioteca Popular Armando Collinet informa a la comunidad los horarios establecidos para los meses de diciembre, enero y febrero, con el fin de que socios, socias y público en general puedan organizar sus visitas y continuar disfrutando de la lectura durante la temporada de verano.

En este sentido, en el mes de diciembre, abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 horas. Durante enero, recibirá al público de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 16 horas. Cabe mencionar, que en el mes de febrero, cerrará por vacaciones

La institución tiene sede en Alsina 2659 y cuenta con una amplia variedad de material, ideal para acompañar el verano: novelas, cuentos y opciones para todas las edades. Asimismo, la Comisión Directiva y el personal, se encuentra trabajando en nuevas propuestas y actividades para el 2026, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acceso a la lectura y a la cultura. 

Para más información acerca de los servicios, actividades y propuestas de la Biblioteca Popular Armando Collinet, podrán acercarse a Alsina 2659 -sede de la Biblioteca-. O comunicarse a través de los siguientes canales:

 

WhatsApp: 2284 545589

Facebook: Biblioteca Popular Armando Collinet

Instagram: biblioarmandocollinet 

Correo electrónico: biblioarmandocollinetredes@gmail.com 

