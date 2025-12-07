La Cámara del Juguete traza un "escenario crítico" para las fiestas

Con la llegada de Navidad y las fiestas de Reyes, los comercios del rubro de los juguetes renuevan la esperanza. Y tras un año complejo con las ventas, esperan que la situación no mejore por lo que reclamaron medidas urgentes al Gobierno, no sólo por el crecimiento de los productos importados.

Así lo hizo saber la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), quien trazó un “escenario crítico” para el sector y reclamó medidas urgentes, ya que el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados no muestra señales de recuperación.

Al cierre de comercios históricos que se registraron a lo largo del año, la entidad apuntó a la apertura importadora, con productos de precios más bajos. De hecho, entre enero y octubre, las importaciones alcanzaron US$91,3 millones y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valor y del 94% en volumen.

En ese sentido, China concentró el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen. “En un año pasamos de 199 a 530 importadores, de 9 millones a 17,5 millones de kilos, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, señaló Matías Furió, presidente de la CAIJ.

Por otro lado, la venta online -que se volvió de lo más habitual en el último tiempo- sí registró un crecimiento, pero sólo representa un 25% de las ventas.