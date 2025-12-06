Golf: nutrida presencia en los 18 hoyos del sábado

Nutrida participación tuvo el Medal Play 18 hoyos que estuvo reservado para cinco categorías aprovechando el agradable clima de la jornada.

En Scratch, el ganador fue Juan Messineo Baliño con 70 golpes gross. El segundo puesto quedó compartido entre Alberto Duarte y Martiniano Díaz Oviedo, ambos con 72, mientras que José Melo finalizó con 75.

Juan Messineo Baliño también festejó en Hasta 9 de Hándicap con una tarjeta de 69 golpes y fue escoltado por Alberto Duarte con 70 y José Melo con 72.

En De 10 a 16, Emiliano González logró el mejor score del día con 65 golpes, seguido por Federico Matharan Gubitosi con 68 y Miguel Díaz con 71.

En la categoría De 17 a 24, Uma Springer se impuso con 67 golpes, mientras que Alberto Belachur con 68 y Guillermo López con 69 completaron las principales posiciones.

Por último, en De 25 al Máximo, Santiago Green obtuvo el primer lugar con un registro de 63 golpes, seguido por Ricardo De Belaustegui y Rubén Dattoli con 67 y Leonardo Springer con 71 golpes.

Fuente: Prensa CAE