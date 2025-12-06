Corte de luz programado para este domingo: qué zonas afectará

Debido a tareas de mantenimiento, que realizará personal de Coopelectric, dos zonas de Olavarría se quedará sin el servicio eléctrico este domingo.
El primer corte de luz se llevará a cabo de 5 a 7:30 horas y afectará al sector comprendido por:
- Vicente López - Necochea - Moreno - San Martín
El segundo corte será de 6:30 a 7:30 y afectará al siguiente sector:
- Brown - Á. Barros - Moreno - Dorrego
Es preciso aclarar que en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, dichos trabajos se suspenderán.