Corte de luz programado para este domingo: qué zonas afectará | Infoeme
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 18:08hs
29°
Sabado 06 de Diciembre 2025 - 18:08hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  comunidad
 - 6 de Diciembre de 2025 | 18:03

Corte de luz programado para este domingo: qué zonas afectará

Debido a tareas de mantenimiento, que realizará personal de Coopelectric, dos zonas de Olavarría se quedará sin el servicio eléctrico este domingo.

El primer corte de luz se llevará a cabo de 5 a 7:30 horas y afectará al sector comprendido por:

- Vicente López - Necochea - Moreno - San Martín

El segundo corte será de 6:30 a 7:30 y afectará al siguiente sector:

- Brown - Á. Barros - Moreno - Dorrego

Es preciso aclarar que en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, dichos trabajos se suspenderán.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME